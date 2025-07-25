快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票，台北高等行政法院昨開庭調查假處分案，律師提出戒護投票、監所投票及通訊投票三種替代方案，合議庭今裁定駁回聲請，可抗告。

北高行認為，罷免案是由北市選委會辦理，台北看守所不是相關選務的辦理機關，沒有法定職權可以決定柯是否行使或以何方式完成投票，因此柯與台北看守所間並不存在行政訴訟法所稱「有爭執之公法上法律關係」。

北高行指出，雖然柯文哲提出3種投票替代方案，但依選罷法規定的選舉制度，是在公眾得見聞的公開場域設置投票所，透過不特定多數人公眾監督選務，兼有保障選舉權人投票與不投票自由的效應，並使前往投票所的選舉人可在無顧忌的自由環境下，以無記名方式投票。

選罷法也明定，選舉人原則應於戶籍所在地投票，意指所謂「在籍投票」，受羈押的選舉權人應如何、以何種程序保障以自由意志行使選舉權，屬於立法通盤考量的裁量範疇，法院無從讓柯文哲可以用不在籍投票方式，完成罷免案的投票。

北高行認為，選罷法規定罷免投票的方法，必須由投票人親自至指定投票所，於罷免票圈選後投入票匭中，即為親自投票，若法院准許柯文哲用通訊投票，就違反選罷法規定。

裁定指出，至於戒護投票，依羈押法全文沒有相關規範可供看守所遵循，戒護過嚴侵害受羈押人的人格權，過寬則升高脫逃可能性，損及公益，法院無法形成柯文哲在本訴勝訴可能性較高的心證。

北高行合議庭認為，況且柯文哲事後若本訴敗訴，但他已藉由假處分案達成投票目的，本訴裁判就隨之失其意義，若之後法院駁回柯的本訴，則會導致選舉無效的情形，同一投票所的其他選舉權人甚至有重新投票的可能，經衡量比較，准許柯假處分案，影響選舉結果公益造成的重大損害，遠甚於未准許聲請所生的個人損害，因此裁定駁回聲請。

罷免 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲聲請投票遭駁回 民眾黨：賴政府將人權棄如敝屣

726無法投票！柯文哲打官司爭罷免投票權失敗 法院今早裁定駁回聲請

柯文哲聲請可罷免投票 北巿選會：沒法源應駁回

北院審京華城案因彭振聲情緒不穩改期 柯文哲搭車返北所

相關新聞

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

讚顏厥安「人間清醒」 陳昭姿籲咀嚼深綠學者不贊成大罷免的反思

罷免投票明登場，民眾黨立委陳昭姿表示，看到台灣大學法律系特聘教授顏厥安投書，非常欽佩，在側翼造謠帶風向的網路時代，面對社...

在拍什麼？劉寶傑拍中正紀念堂遭路人質問…他直言：大罷免過頭了

全台大罷免倒數最後一天，資深媒體人劉寶傑在節目抱怨，近日走在台北中正紀念堂附近，本想順手拍張照卻遭路邊一位女性阻攔，質問在拍什麼，這讓他不禁感嘆「台灣過去是一個自由社會，現在怎麼會變成這樣」。

影／被傅崐萁告 童子賢無奈：捐錢的人還得自證

和碩董事長童子賢日前稱花蓮縣府擋直接捐贈的震災援助，國民黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚提告加重誹謗，對此童子賢今天出席最...

影／傅崐萁緊張提告？ 林右昌：童子賢說的應該為真

罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌參加車隊掃街活動，針對立委傅...

善款爭議童子賢反駁傅崐萁「左手不需要知道右手」：本著良心就好

和碩科技董事長童子賢今接受最高檢察署「檢察官協會」邀請演講，開講前，面對近日與國民黨立委傅崐萁的善款爭議表示，多前年的捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。