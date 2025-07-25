投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票，台北高等行政法院昨開庭調查假處分案，律師提出戒護投票、監所投票及通訊投票三種替代方案，合議庭今裁定駁回聲請，可抗告。

北高行認為，罷免案是由北市選委會辦理，台北看守所不是相關選務的辦理機關，沒有法定職權可以決定柯是否行使或以何方式完成投票，因此柯與台北看守所間並不存在行政訴訟法所稱「有爭執之公法上法律關係」。

北高行指出，雖然柯文哲提出3種投票替代方案，但依選罷法規定的選舉制度，是在公眾得見聞的公開場域設置投票所，透過不特定多數人公眾監督選務，兼有保障選舉權人投票與不投票自由的效應，並使前往投票所的選舉人可在無顧忌的自由環境下，以無記名方式投票。

選罷法也明定，選舉人原則應於戶籍所在地投票，意指所謂「在籍投票」，受羈押的選舉權人應如何、以何種程序保障以自由意志行使選舉權，屬於立法通盤考量的裁量範疇，法院無從讓柯文哲可以用不在籍投票方式，完成罷免案的投票。

北高行認為，選罷法規定罷免投票的方法，必須由投票人親自至指定投票所，於罷免票圈選後投入票匭中，即為親自投票，若法院准許柯文哲用通訊投票，就違反選罷法規定。

裁定指出，至於戒護投票，依羈押法全文沒有相關規範可供看守所遵循，戒護過嚴侵害受羈押人的人格權，過寬則升高脫逃可能性，損及公益，法院無法形成柯文哲在本訴勝訴可能性較高的心證。

北高行合議庭認為，況且柯文哲事後若本訴敗訴，但他已藉由假處分案達成投票目的，本訴裁判就隨之失其意義，若之後法院駁回柯的本訴，則會導致選舉無效的情形，同一投票所的其他選舉權人甚至有重新投票的可能，經衡量比較，准許柯假處分案，影響選舉結果公益造成的重大損害，遠甚於未准許聲請所生的個人損害，因此裁定駁回聲請。

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