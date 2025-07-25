顏厥安不贊成大罷免引回響 廖元豪：追求民主不分藍綠非幻想

台灣大學法律系特聘教授顏厥安以「欲哭欲笑據在伊—一個深綠學者不贊成大罷免的反思」為題在「新新聞」撰文，引發廣大回響。政大法律系副教授廖元豪也在個人臉書擇錄重點，大讚顏厥安證明，追求民主、憲政不分藍綠、統獨，不是幻想，且依然存在。

對於顏厥安的這篇「欲哭欲笑據在伊—一個深綠學者不贊成大罷免的反思」觀點分享，不但民眾黨立委陳昭姿表示非常欽佩，認為在這個艱難的時刻、側翼造謠帶風向的網路時代，面對社會重大議題願意站出來講真話，人間終究還是有人是清醒的。

廖元豪也分享，他一直認為，追求民主、憲政，是不分藍綠，甚至不分統獨的。廖元豪更援引了部分顏厥安文章中的內容：

★我「不贊成」這次的大罷免，主要的憲法學理由之一是：這整個「罷免權」的行使，已經有點類似德國基本法第十八條所稱的「基本權濫用」。

★從大選結果一直到最近的民調顯示，大約只有三成五上下支持對中國「硬對抗」，可能有近六成傾向「巧堅持」，想要積極和統的，只有一成不到。甚至那三成五的硬對抗，可能有一半以上是「小英派」的，路線有差異的「巧堅持」，不然怎會擁護中華民國憲法又猛搖車輪旗呢？(車輪旗是向深綠借用的說法)

★在這種現實條件下，國家元首／行政權領導人，理應努力擴大團結因應挑戰，怎會搞成大對抗大分裂，放手讓「狂想派」來引導主旋律哩？

★簡單一句：這樣搞大罷免大對抗，一點都改變(改善)不了國安危機處境，卻大大有礙於內憂病灶改革。而後者，終究會反噬國安。這點，現在正在加速發生中。

★去年就曾跟一些朋友提到，因應險惡新局，現在開始每一週每一天對台灣都非常重要。實在很難理解，為何還有輕鬆餘裕一整年可以繼續讓改革停滯。

★必須承認，要在這個根本「憑空」製造出來的大罷免假議題上，跟許多朋友站在相反立場，筆者的心情是非常不好的。身為殷海光基金會的董事，想到殷先生名言：「是什麼，就說什麼」，竟然在民主化卅餘年後，受到前所未有的嚴酷試煉，實在也深感意外。這也促使我更深刻體會，殷先生短短七個字，可能是個看起來簡單，但是卻艱難無比的「認識論要求」與「倫理責任」。

廖元豪說，他要謝謝顏厥安老師證明，這不是幻想。一絲絲理性溝通的可能，依然存在。

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