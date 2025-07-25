卓榮泰挨批帶頭造謠 政院反酸盧秀燕院會請假：謠言式指控
大罷免投票明天登場，行政院長卓榮泰昨要求中選會，對於選務異動要公開說明，不過引發台中市長盧秀燕批是造謠。事隔將近一天，行政院發言人李慧芝今表示疑惑、遺憾，並反批盧秀燕請假未參加院會，代理出席的台中市副市長也應如實匯報院會狀況，不應該導致盧秀燕無端謠言式指控。
媒體報導有台中市民眾發現投票所地點特殊，設在空地、洗車場、車庫、空屋，行政院長卓榮泰要求選務應力求公正，不能再發生不合理變動投票所的情況，引發台中市長盧秀燕昨天下午反批卓榮泰「連事實查核中心都不會看」，帶頭造謠。
行政院發言人李慧芝今天回應表示，中選會昨天報告部分投開票所異動情形，卓榮泰做出三點指示，要求中選會及地方選委會加強提醒國人投票所異動情形、在原投票所提供具體指引，並對不適當地點的投票所應確實記錄，做為日後檢討依據。
李慧芝強調，卓榮泰昨天並未提到任何縣市，不理解盧秀燕為何對號入座、更做出莫名指控。
李慧芝進一步質疑，盧秀燕請假並未出席行政院會，全程列席與會的台中市副市長在院會上也沒有提出不同意見；即便盧秀燕還在請假期間，台中市副市長也應該及時完整報告院會內容及院長提示，才不會讓盧秀燕誤信謠言，甚至基於謠言做出謠言式指控。
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