快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

卓榮泰挨批帶頭造謠 政院反酸盧秀燕院會請假：謠言式指控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

罷免投票明天登場，行政院長卓榮泰昨要求中選會，對於選務異動要公開說明，不過引發台中市長盧秀燕批是造謠。事隔將近一天，行政院發言人李慧芝今表示疑惑、遺憾，並反批盧秀燕請假未參加院會，代理出席的台中市副市長也應如實匯報院會狀況，不應該導致盧秀燕無端謠言式指控。

媒體報導有台中市民眾發現投票所地點特殊，設在空地、洗車場、車庫、空屋，行政院長卓榮泰要求選務應力求公正，不能再發生不合理變動投票所的情況，引發台中市長盧秀燕昨天下午反批卓榮泰「連事實查核中心都不會看」，帶頭造謠。

行政院發言人李慧芝今天回應表示，中選會昨天報告部分投開票所異動情形，卓榮泰做出三點指示，要求中選會及地方選委會加強提醒國人投票所異動情形、在原投票所提供具體指引，並對不適當地點的投票所應確實記錄，做為日後檢討依據。

李慧芝強調，卓榮泰昨天並未提到任何縣市，不理解盧秀燕為何對號入座、更做出莫名指控。

李慧芝進一步質疑，盧秀燕請假並未出席行政院會，全程列席與會的台中市副市長在院會上也沒有提出不同意見；即便盧秀燕還在請假期間，台中市副市長也應該及時完整報告院會內容及院長提示，才不會讓盧秀燕誤信謠言，甚至基於謠言做出謠言式指控。

罷免 卓榮泰 中選會 盧秀燕

延伸閱讀

出席亞洲生技大會 卓揆：AI助攻 升級生醫產業

3颱共舞…本命區反罷免憂投票率 盧秀燕：搶救黃健豪

影／呼群保義！盧秀燕車掃反罷免：投不同意教教民進黨什麼是民主

影／賴總統領軍大罷免 盧秀燕曝：幫忙反罷比自己選舉還辛苦

相關新聞

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

讚顏厥安「人間清醒」 陳昭姿籲咀嚼深綠學者不贊成大罷免的反思

罷免投票明登場，民眾黨立委陳昭姿表示，看到台灣大學法律系特聘教授顏厥安投書，非常欽佩，在側翼造謠帶風向的網路時代，面對社...

在拍什麼？劉寶傑拍中正紀念堂遭路人質問…他直言：大罷免過頭了

全台大罷免倒數最後一天，資深媒體人劉寶傑在節目抱怨，近日走在台北中正紀念堂附近，本想順手拍張照卻遭路邊一位女性阻攔，質問在拍什麼，這讓他不禁感嘆「台灣過去是一個自由社會，現在怎麼會變成這樣」。

影／被傅崐萁告 童子賢無奈：捐錢的人還得自證

和碩董事長童子賢日前稱花蓮縣府擋直接捐贈的震災援助，國民黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚提告加重誹謗，對此童子賢今天出席最...

影／傅崐萁緊張提告？ 林右昌：童子賢說的應該為真

罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌參加車隊掃街活動，針對立委傅...

善款爭議童子賢反駁傅崐萁「左手不需要知道右手」：本著良心就好

和碩科技董事長童子賢今接受最高檢察署「檢察官協會」邀請演講，開講前，面對近日與國民黨立委傅崐萁的善款爭議表示，多前年的捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。