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影／被傅崐萁告 童子賢無奈：捐錢的人還得自證

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
和碩董事長童子賢（圖）今天到最高檢察署演講，演講前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
和碩董事長童子賢（圖）今天到最高檢察署演講，演講前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

和碩董事長童子賢日前稱花蓮縣府擋直接捐贈的震災援助，國民黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚提告加重誹謗，對此童子賢今天出席最高檢察署管理學的演講，門外接受媒體記者聯訪時表示：「我個人跟和碩集團都有捐贈善款、資料散布在聯合報、鏡週刊上，歡迎前往查證」，他並引用馬太福音，「左手不需要知道右手所作的善事」，我們只是善意的捐款從2018到現在，已經那麼多年了，還要被逼的去找收據，實在有點難過。

童子賢並再次重申2018年的捐款達1億3660萬，針對花蓮地震捐款也有5千多萬，「全台這麼多捐助的戶頭，他卻只去找那兩個專戶，再來說找不到捐款紀錄，這令人困惑」，呼籲大家別在帳戶、捐款上面打轉，一切的事情本著良心就好。

和碩董事長童子賢（右）今天到最高檢察署演講，演講前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
和碩董事長童子賢（右）今天到最高檢察署演講，演講前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

罷免 童子賢 傅崐萁

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