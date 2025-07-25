雙罷指吹哨者爆料鄭正鈐借60萬當封口費 鄭辦反擊抹黑、影響投票
罷免投票倒數一天，新竹雙罷發言人林志潔和領銜人戴振博今早開記者會，表示有吹哨者揭露立委鄭正鈐和何氏卿在4月26日違法動員外籍人士上凱道反罷免後，來找他借60萬，目的是作為封口費，讓這些外籍人士不要亂講話。
鄭正鈐辦公室指出，記者會中所提內容均屬不實。會中所稱「關先生」從未在本辦公室任職，亦非幕僚或工作人員。鄭委員從未授意任何人從事記者會中所指的借貸行為，相關人員的行為與鄭委員毫無關聯。
鄭正鈐辦公室說，柯建銘陣營不但舊調重彈，甚至刻意捏造劇情，罷免奧步已無所不用其極，明顯意圖混淆視聽、影響明日投票結果。
鄭正鈐被爆疑僱外籍移工參加藍白426凱道集會活動，日前被新竹市雙罷免總部到新竹地檢署按鈴告發鄭涉嫌違反選罷法與就服法。
林志潔與戴振博今早表示，昨晚接獲一位吹哨者勇敢站出來揭弊，並提供音檔和圖檔來證明。在鄭正鈐與紅娥養生館負責人何氏卿被指控非法動員外籍人士上凱道後，鄭正鈐透過何氏卿向吹哨者周轉借貸60萬，目的是為了買收這些上凱道的外籍人士的嘴，並希望他們做偽證，這樣的行為讓人匪夷所思，再次坐實鄭與何兩人關係密切，甚至就是該養生館的實際經營者與門神。
林志潔說，吹哨者也表示在何氏卿遭到收押後，他去養生館詢問應如何解決彼此債務，養生館表示目前是由國民黨青年工作會的關先生負責經營，據吹哨者理解，關先生也是鄭委員的幕僚之一，為了避免鄭委員狡辯，他也將與關先生的對話錄下。
林志潔表示，吹哨者非常擔心被找麻煩且錢拿不回來，但因為看到林志潔老師非常辛苦，決定挺身而出，希望能在罷免上幫一點忙。林志潔說，鄭正鈐低調幹壞事，違法行為罄竹難書，根本不配代表新竹人，呼籲新竹市民朋友站出來，726票投同意，給新竹一個重新選擇的機會。
鄭正鈐辦公室指出，早在1998年高雄市長選舉期間，一段遭變造的緋聞錄音帶重創吳敦義，導致他連任失利。事後證實，該錄音為經過剪接捏造的假資料。辦公室強調，這場罷免早已背離民主初衷，從一開始就充斥政治報復，現在更演變為無底線的奧步操作。呼籲市民擦亮眼睛，拒絕政治抹黑與不實謠言，7月26日踴躍投下「不同意罷免」，用選票終結奧步。
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