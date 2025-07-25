726罷免投票 本土社團籲全民監票

台灣社等數十個本土社團今天發表聯合聲明表示，726是罷免投票日，護台反共已經進入最後一哩路，呼籲台灣公民自動加入「公民監票特攻隊」，全民監票。

台灣社、台派聯盟、台灣北社、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、辜寬敏基金會等數十個社團，發表聯合聲明，呼籲民眾「投完票不要走」，全民一起擔任外部監票員，防止國民黨慣用的監控投票奧步，確保投開票乾淨公正。

本土社團呼籲，返鄉民眾或具有外縣市居留地的選民，主動幫忙填補監票人力缺口；就算無法整天參與，也希望能在開票後到場觀察程序，增加選務透明度。

聲明表示，許多人口較少的偏鄉地區，例如花東雲投，難以招募足夠人手，更需要民眾一起為台灣盡一分心力，26日自行選擇投票所，成為「公民監票特攻隊」，從一早8時至下午6時一起監票。

聲明特別提醒負責選務及執法單位人員，嚴格把關，捍衛台灣舉世稱譽的投票環境，「有你們的協助，台灣的民主法治體制才能長久穩定維持和運作」。

聲明表示，這次罷免投票關係台灣民主能否延續，失敗就不會再有下一次選舉，呼籲民眾投下「同意罷免」，加入「公民監票特攻隊」，完成任務，「大罷免，大成功」。

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