726罷免投票 本土社團籲全民監票
台灣社等數十個本土社團今天發表聯合聲明表示，726是罷免投票日，護台反共已經進入最後一哩路，呼籲台灣公民自動加入「公民監票特攻隊」，全民監票。
台灣社、台派聯盟、台灣北社、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、辜寬敏基金會等數十個社團，發表聯合聲明，呼籲民眾「投完票不要走」，全民一起擔任外部監票員，防止國民黨慣用的監控投票奧步，確保投開票乾淨公正。
本土社團呼籲，返鄉民眾或具有外縣市居留地的選民，主動幫忙填補監票人力缺口；就算無法整天參與，也希望能在開票後到場觀察程序，增加選務透明度。
聲明表示，許多人口較少的偏鄉地區，例如花東雲投，難以招募足夠人手，更需要民眾一起為台灣盡一分心力，26日自行選擇投票所，成為「公民監票特攻隊」，從一早8時至下午6時一起監票。
聲明特別提醒負責選務及執法單位人員，嚴格把關，捍衛台灣舉世稱譽的投票環境，「有你們的協助，台灣的民主法治體制才能長久穩定維持和運作」。
聲明表示，這次罷免投票關係台灣民主能否延續，失敗就不會再有下一次選舉，呼籲民眾投下「同意罷免」，加入「公民監票特攻隊」，完成任務，「大罷免，大成功」。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言