一文看懂：台灣「大罷免」觀察成敗的三組關鍵數字

台灣「大罷免」投票分為兩波，總計共32起罷免案，規模空前。首波投票7月26日登場，選民將決定24名國民黨立委以及一名市長的去留；第二波為8月23日，遭遇罷免挑戰的是7名國民黨立委，當日也將同步進行重啟核三的公投。

31名藍委可能被罷免、焦點人物是誰？

7月26日首波罷免投票的24名國民黨立委，其選區遍及北部、中部、東部，包含：

台北市：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；

新北市：洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；

基隆市：林沛祥；

桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；

新竹市：鄭正鈐；

台中市：廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；

雲林縣：丁學忠；

花蓮縣：傅崑萁；

台東縣：黃建賓；

其中最受輿論關注的是王鴻薇、徐巧芯、羅智強、傅崑萁等。

王鴻薇為台北市中山、北松山選區的立法委員，同時也是國民黨立法院黨團書記長。2022年，該選區原立委蔣萬安因參選台北市長辭職，王鴻薇受國民黨徵召參與補選，最終擊敗民進黨的參選人吳怡農當選該區立法委員，並在2024年連任。

王鴻薇在2024年曾隨傅崑萁等國民黨立委訪問中國，並與中共中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長王滬寧會面。

根據罷免案公告，罷免團體指控王鴻薇「累次與中國統戰機構高層會晤，對國家安全構成嚴重威脅」、「支持違憲擴權法案，削弱行政與司法權限，並凍結國防、政權正常運作」、「屢次散布假訊息、發表不實指控」等；王鴻薇的答辯內容則提及自己的多項政見、政績，包含放寬社福移工限制、推動核能延役、爭取開放中國大陸觀光客來台等，並指自己因監督政府、揭發弊案，成為執政黨目標。

徐巧芯是國民黨新生代標誌人物之一，曾任馬英九、朱立倫、洪秀柱等多名藍營重要政治人物的發言人。2024年從台北市市議員轉戰立委即成功當選，並以張揚、直白的「戰鬥藍」風格受到關注，但也屢屢引發爭議，被輿論認為是「仇恨值」最高的藍委之一。

徐巧芯的松山、信義選區為藍營傳統票，她在進入立法院後擔任「國防外交委員會」成員；今年初，潛艦國造在立法院遭到在野黨凍結部分後續預算時，徐巧芯曾稱，台灣首艘國造潛艦海鯤號「海上測試成功就有錢了啦，就怕你浮不起來啦…浮起來就有錢了」，引發廣泛爭議。她在罷免案公告的答辯中指控：「大罷免毫無正當性，是一場民進黨操縱的假公民運動」。

羅智強現任台北市大安區立委，他被視為前總統馬英九的子弟兵。儘管大安區過往被視為深藍鐵票倉，羅智強在2024年立委選舉也以52.96％的得票率勝選，但他當時的競爭對手、社民黨籍的台北市議員苗博雅也拿下了44.78%的得票率，創下泛綠陣營在大安區的最高得票率紀錄。

傅崑萁在台灣政壇綽號「花蓮王」，其家族在花蓮政治實力雄厚。他曾任花蓮縣長、擔任花蓮選區的多屆立委，但也曾因涉入「合機股票案」等炒股案被判入獄服刑，爭議十足。

2020年，傅崑萁以無黨籍身份參選立法委員，擊敗當時的民進黨候選人蕭美琴，成功當選，並於2024年以國民黨籍身分參選立委，成功連任，現任國民黨立法院黨團總召。2024年4月他率領16名藍委訪問中國、拜會王滬寧，被質疑返台後在立法院陸續推動多項爭議法案、配合統戰等。傅崑萁則稱，訪中是「兩岸和平破冰之旅」，不只降低兩岸緊張氣氛，更讓兩岸全面交流。

除了立法委員，首波罷免對象中唯一的一位地方首長，是新竹市長高虹安。科技業出身的她在2020年經鴻海創辦人郭台銘推薦，獲得民眾黨不分區立委的提名並成功當選；2022年，她參選新竹市長，並以45.02%的得票率當選，成為新竹市最年輕的市長，也是該市首位女性市長；但在2024年，她因貪污案一審有罪遭到停職。高虹安也於判決公布後，自請退出民眾黨，目前為無黨籍。

8月23日第二波罷免投票的7名國民黨立委，則是：新北市的羅明才、新竹縣的林思銘、台中市的顏寬恆、楊瓊瓔、江啟臣，以及南投縣的馬文君、游顥。

面對兩波「大罷免」危機的立委共31名，全部皆為國民黨，他們佔台灣立法院現有席位超過四分之一，其投票結果可能改寫立法院的政治格局，並牽動2026年的九合一地方選舉的佈局。

發起罷免的公民團體指控，藍委在立法院挾人數優勢施行「多數暴力」，並質疑他們透過爭議法案「親共賣台」；國民黨則批評「大罷免」是民進黨「選輸翻桌」的政治遊戲，呼籲選民「反惡罷」、「反獨裁」。

翻查資料，首波罷免投票的24名立委當中，有近半數在上屆立委選舉取得過半得票率，包含：王鴻薇、羅智強、徐巧芯、洪孟楷、林德福、廖先翔、萬美玲、廖偉翔、黃建豪、羅廷瑋、傅崑萁。

關鍵6席：如何影響立法院席次版圖？

台灣立法院目前共113席，國民黨佔52席為最大黨，民進黨51席次之，民眾黨8席被視為「關鍵少數」，另有2席為無黨籍。

2024年大選後，儘管民進黨贏得總統選舉，但卻未能拿下立法院多數席位，使得總統賴清德面臨無法「完全執政」、「朝小野大」的局面。

若這次投票，國民黨立委有6席遭罷免成功、且民進黨補選全勝，綠營將可以在立法院取得57席的過半席次；若有6席以下、1席以上罷免成功，且民進黨拿下補選，儘管在立法院的席次仍未能過半，但卻可以一舉超越國民黨，逆轉局勢成為立法院最大黨。

對於罷免結果，民進黨立法院黨團總召柯建銘7月24日在臉書發文樂觀表示：「這段時間每天都有人問我：會不會大成宮（編按：諧音指「大成功」）？差不多能罷幾席？有6席？10席？20席？0席？我的答案永遠是『大罷免大成宮，會全部罷掉』。」

此前，柯建銘曾稱，「如果31席國民黨立委全被罷免是大成功，罷掉10席到20席是中成功，小成功是至少會有6席」。

日本學者、台灣清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸則向日本《產經新聞》指出：「對罷免派而言，他們希望成功罷免10席以上，至少要達成6席，否則接下來的補選將對其非常不利。若最終立院朝野結構未改變，民進黨所主張的『抗中保台』路線將面臨重挫。」

罷免成功的門檻？失敗結果為何？

根據《公職人員選舉罷免法》，罷免通過的門檻有兩項：

一、同意票數須多於不同意票數

二、同意票數須達原選舉人總數四分之一以上

年滿20歲、具中華民國國籍且在該選區設籍滿4個月的人，符合投票資格。

罷免投票當日即為開票日。7月26日的罷免投票結果，將由台灣中央選舉委員會（中選會）在8月1日正式公告，接著被罷免者將即刻解職、失去立委資格。中選會必須依法在3個月內完成補選。被罷免者自解除職務起4年內，不得競選同一選區相同職務。

若罷免未過關，或是有效的不同意票數多於同意票數，剩餘任期內將無法再提同一職務的罷免提案。

翻查中選會官方資料，近年罷免成功前例包含：2020年，國民黨籍的高雄市長韓國瑜被以超過93萬的同意票數罷免；2021年，台灣基進的立委陳柏惟，在台中第二選區被以超過7.7萬的同意票數罷免；2021年，民進黨籍的桃園市議員王浩宇，被以超過8.4萬張的同意票罷免。

罷免失敗的則有：2022年立委林昶佐罷免案、2017年立委黃國昌罷免案、2015年立委蔡正元罷免案；2024年基隆市長謝國樑罷免案；2021年高雄市議員黃捷罷免案。

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