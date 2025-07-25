在拍什麼？劉寶傑拍中正紀念堂遭路人質問…他直言：大罷免過頭了

全台大罷免倒數，資深媒體人劉寶傑在節目抱怨，近日走在台北中正紀念堂附近，本想順手拍張照卻遭路邊一位女性阻攔，質問在拍什麼，這讓他不禁感嘆「台灣過去是一個自由社會，現在怎麼會變成這樣」。

資深媒體人劉寶傑目前已退休半年，近期在網路節目「人生逍姚遊」透露，在中正紀念堂隨手拍照竟遭路人問「在拍什麼」，還問這樣好嗎，他表示當下有些火大「拍中正紀念堂關她屁事」，原本想報警但後來作罷不然反而顯得過分，對此也不禁感慨「再微小的聲音，都應該要彼此尊重」。

劉寶傑在節目中也不諱言表示，大罷免行動使國會一片混亂讓人失望，「應該是精準打擊，而非全面開火」，無奈藍白陣營自亂陣腳「預算亂刪一通」，另外也指出罷免方犯了幾個重要錯誤，找錯領導人、無差別地對在野黨委員發動大罷免，直言如今「大罷免」已經讓人民反感。

針對民進黨的做法，劉寶傑也坦言，「從小我就覺得民進黨的人比國民黨聰明很多」，然而現在卻把一手好牌打到輸，怒批「怎麼會找這些人來領導」，他認為「大罷免」，應該要精準打擊讓社會能夠接受，而非一味訴諸對立。

劉寶傑無奈道「台灣有一群人要戰鬥到底，戰爭要站在第一線，但台灣有一群人是不想戰爭的，也要尊重這批人，想要維護主權或想要安居樂業」，本是一個平衡，如今卻已經模糊了初衷，「真的為了台灣安全，還是政治鬥爭？」，劉寶傑直言「為什麼今天很多台灣人反彈，是因為『你過頭了嘛』」。

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