影／傅崐萁緊張提告？ 林右昌：童子賢說的應該為真

罷團上午舉行「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌參加車隊掃街活動，針對立委傅崐萁提告和碩董事長童子賢違反選罷法一事，林右昌在受訪時表示，從沒有看過傅崐萁這麼緊張，那表示童子賢說的事情應該是真的，像人家說的「壞事做太多，不是不報，時候未到」，「夜路走多了，都會碰到鬼」。

從童子賢董事長解開內幕後，網路上就流傳花蓮非常多的鬼故事，也就是傅崐萁之前在花蓮做壞、作惡、在花蓮魚肉鄉民的壞事情一一被暴露出來，所以在最後正義還是會到來；更何況，童子賢是捐錢的人，傅崐萁是花錢的人，所以當然是童講的對，所以傅崐萁才會氣急敗壞的去提告，所以花蓮鄉親應該可以看看的非常清楚，也讓傅崐萁沒有辦法再欺騙花蓮人。林右昌也表示，傅崐萁是毀憲亂台的首惡，所以罷免傅崐萁是為花蓮除害，也是為國民黨、為台灣來除害，在最後的時刻，真的要請花蓮鄉親勇敢站出來，在關鍵的時刻投下同意罷免票，守護花蓮、也守護台灣。 罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌（左）參加車隊掃街活動。記者陳正興／攝影 罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，向民眾請託投下同意罷免票。記者陳正興／攝影

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