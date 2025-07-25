快訊

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

預告「要回家了」後失聯…水電師傅疑觸電陳屍校園 妻抱幼孩崩潰痛哭

影／傅崐萁緊張提告？ 林右昌：童子賢說的應該為真

攝影中心／ 記者陳正興／花蓮採訪即時報導
罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，向民眾請託投下同意罷免票，路旁有民眾拿看板支持。記者陳正興／攝影
罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，向民眾請託投下同意罷免票，路旁有民眾拿看板支持。記者陳正興／攝影

罷團上午舉行「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌參加車隊掃街活動，針對立委傅崐萁提告和碩董事長童子賢違反選罷法一事，林右昌在受訪時表示，從沒有看過傅崐萁這麼緊張，那表示童子賢說的事情應該是真的，像人家說的「壞事做太多，不是不報，時候未到」，「夜路走多了，都會碰到鬼」。

從童子賢董事長解開內幕後，網路上就流傳花蓮非常多的鬼故事，也就是傅崐萁之前在花蓮做壞、作惡、在花蓮魚肉鄉民的壞事情一一被暴露出來，所以在最後正義還是會到來；更何況，童子賢是捐錢的人，傅崐萁是花錢的人，所以當然是童講的對，所以傅崐萁才會氣急敗壞的去提告，所以花蓮鄉親應該可以看看的非常清楚，也讓傅崐萁沒有辦法再欺騙花蓮人。林右昌也表示，傅崐萁是毀憲亂台的首惡，所以罷免傅崐萁是為花蓮除害，也是為國民黨、為台灣來除害，在最後的時刻，真的要請花蓮鄉親勇敢站出來，在關鍵的時刻投下同意罷免票，守護花蓮、也守護台灣。

罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌（左）參加車隊掃街活動。記者陳正興／攝影
罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌（左）參加車隊掃街活動。記者陳正興／攝影
罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，向民眾請託投下同意罷免票。記者陳正興／攝影
罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，向民眾請託投下同意罷免票。記者陳正興／攝影

罷免 童子賢 傅崐萁

延伸閱讀

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

賑災7千萬統一給花蓮縣府分配？童子賢未道歉 徐榛蔚提告了

7000萬捐款爭議 花蓮藍營曝童子賢「以環保之名阻擋蘇花高」

相關新聞

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

讚顏厥安「人間清醒」 陳昭姿籲咀嚼深綠學者不贊成大罷免的反思

罷免投票明登場，民眾黨立委陳昭姿表示，看到台灣大學法律系特聘教授顏厥安投書，非常欽佩，在側翼造謠帶風向的網路時代，面對社...

在拍什麼？劉寶傑拍中正紀念堂遭路人質問…他直言：大罷免過頭了

全台大罷免倒數最後一天，資深媒體人劉寶傑在節目抱怨，近日走在台北中正紀念堂附近，本想順手拍張照卻遭路邊一位女性阻攔，質問在拍什麼，這讓他不禁感嘆「台灣過去是一個自由社會，現在怎麼會變成這樣」。

影／被傅崐萁告 童子賢無奈：捐錢的人還得自證

和碩董事長童子賢日前稱花蓮縣府擋直接捐贈的震災援助，國民黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚提告加重誹謗，對此童子賢今天出席最...

影／傅崐萁緊張提告？ 林右昌：童子賢說的應該為真

罷團上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，民進黨秘書長林右昌參加車隊掃街活動，針對立委傅...

善款爭議童子賢反駁傅崐萁「左手不需要知道右手」：本著良心就好

和碩科技董事長童子賢今接受最高檢察署「檢察官協會」邀請演講，開講前，面對近日與國民黨立委傅崐萁的善款爭議表示，多前年的捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。