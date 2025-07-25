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台中市罷免投票26日登場 警方加強治安交通規劃

中央社／ 台中25日電

台中市3立委選區罷免投票26日登場，為確保投票過程順利，台中市警察局第六分局今天說明，已完成各項治安與交通維護規劃，並針對各投開票所周邊加強警力部署。

台中市第4、第5、第6等3立委選區26日舉行罷免投票，為確保投票過程安全順利，第六分局已完成各項治安與交通維護規劃，針對轄內投開票所周邊重點加強警力部署，並提醒民眾務必遵守相關法令，理性參與民主過程，共同維護選舉秩序。

依據「公職人員選舉罷免法」及中選會公告規定，警方表示，自投票日前一天（7月25日）晚上12時起至投票結束前，全面禁止進行任何形式的競選或反對活動，違者將依法開罰，包括不得發送簡訊、電子郵件、張貼文宣、製作影片、散布社群貼文等助選或反對內容，也不得動員車隊宣傳、進行街講或舉辦造勢活動。

警方指出，投票當天民眾進入投票所時，嚴禁穿著或攜帶印有特定標誌（語）的服飾與旗幟，如印有罷免立場或宣傳圖像的口罩、帽子、背心、提袋等均屬違規，警方與選務人員將依法制止，違者最重可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

警方也提醒，投開票所30公尺範圍內屬於「禁制區」，不得有任何形式的拉票行為，如向選民搭話勸說投票、表達立場、展示標語或使用手勢暗示等，皆可能違反「選罷法」規定；任何干擾、妨礙、脅迫他人投票、拒投或妨害選務人員執行職務的行為，也將依法究辦。

警方強調，持續在選前與投票當日加強巡邏與防處工作，避免因立場對立引發不理性衝突。選舉是民主制度的重要機制，所有公民的意見都應受到尊重。

罷免

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