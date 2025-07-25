讚顏厥安「人間清醒」 陳昭姿籲咀嚼深綠學者不贊成大罷免的反思

罷免投票明登場，民眾黨立委陳昭姿表示，看到台灣大學法律系特聘教授顏厥安投書，非常欽佩，在側翼造謠帶風向的網路時代，面對社會重大議題願站出來講真話，人間終究還是有人是清醒的，「請仔細咀嚼這位貨真價實的深綠學者不贊成大罷免的反思。」

陳昭姿稍早在臉書發文表示，明天，是一個關鍵的時刻，台灣會因為大罷免而走向民進黨一黨獨大？還是結果會再次讓民進黨有機會自省？您我的每一票都非常重要。

陳昭姿說，過去為了創造有制衡監督力量的在野黨，用了許多心力扶植誕生民進黨，但現在的民進黨跟曾長期執政的國民黨一樣，掌權太久而腐化，她常說這次的大罷免就是民進黨處於嗎啡（權力）戒斷症候群的症狀，擬消滅在野黨再回到一黨獨大的時代，這是大家要的民主政治嗎？

陳昭姿表示，清晨看到顏厥安的投書，非常欽佩，在這個艱難的時刻、側翼造謠帶風向的網路時代，面對社會重大議題願意站出來講真話，人間終究還是有人是清醒的。回想她二、三十年前，推動代孕法制化時，顏曾對她說過自己對代孕的想法是「會先思考，有什麼理由要禁止，當有人需要時？他想不到反對的理由，所以支持應該解禁。」

陳昭姿說，如果您我自認是有媒體識讀、自我判斷能力的公民，請仔細咀嚼這位貨真價實的深綠學者不贊成大罷免的反思。面對台灣前途及中國威脅的台灣困境，顏厥安認為，「國家元首／行政權領導人，理應努力擴大團結因應挑戰，怎會搞成大對抗大分裂，放手讓『狂想派』來引導主旋律哩？」、「簡單一句：這樣搞大罷免大對抗，一點都改變(改善)不了國安危機處境，卻大大有礙於內憂病灶改革。而後者，終究會反噬國安。這點，現在正在加速發生中。」

陳昭姿指出，這些話、這些文字，在她這樣一個長期支持台灣民主、台灣獨立、反抗獨裁的頑固份子眼中，看了真的非常有感觸，因為這也是我反對這次民進黨為了逃避監督搞出這場大罷免的理由。明天，請大家勇敢站出來，讓台灣的改革能繼續走下去。

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