726無法投票！柯文哲打官司爭罷免投票權失敗 法院今早裁定駁回聲請
民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票，台北高等行政法院昨開庭調查假處分案，律師提出戒護投票、監所投票及通訊投票三種替代方案，合議庭今裁定駁回聲請，可抗告。
柯文哲委任律師蕭奕弘昨指出，柯人身、通訊、居住及遷徙等權利均受限制，但選舉等公民權利未受限，仍受到憲法保障，卻不能實現罷免投票權，柯希望透過自己的案件，促使長久以來不作為的選務機關，以法院裁定為依循，讓所有人身自由受限的民眾都能實質享有投票權。
蕭奕弘說，公職人員選舉罷免法未規定「親自到場投票」，且美國、法國、加拿大等國家，多採取三種方式讓收容人投票，包括戒護投票、監所投票及通訊投票等，只要能有投票機會，柯文哲願遵循法院裁定的方式來投票，盡可能降低選務人員的負擔，兼顧保障基本權及行政效能。
他說，新冠疫情期間民眾居家隔離沒辦法投票，受刑人在監所無法投票選總統、立委，柯文哲並非首例，長久以來問題一直存在，北高行曾二度裁准監所應讓受刑人投票，雖最終未受最高行政法院的支持，但期盼法院此次也能做出極具影響力的裁定。
北市選委會指出，不在籍投票應透過立法者另為特別規定，立法者沒有賦予選委會用通訊投票，選務機關並無剝奪柯文哲的投票權，若收容人符合資格，就會寄發投票通知單，柯仍具有行使罷免權、投票權。
台北看守所認為，戒護外出投票有違憲之虞，且戒護人力捉襟見肘、工時有限，戒護人員是否陪同進入投開票所也有疑慮，至於是否在看守所設置投開票所，尊重法院裁定及選委會的安排，建請法院考量全體收容人，避免造成相對剝奪感。
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