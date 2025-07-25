大罷免倒數最後一天 何欣純與台中罷團7時26分站上街頭最後衝刺

明天就是大罷免第一波投票，民進黨台中立委何欣純、議會黨團今日清晨發起「7：26決戰起跑」行動，與中四及中六選區罷免團體聯手，蘸上路口強力宣傳「大台中，我同意」。何表示，這幾天看到許多外地甚至海外年輕人返鄉，這分堅持就是民主的力量。

民進黨團總召王立任表示，這場罷免不僅針對特定立委，更為守護台灣民主價值，許多從海外返台的青年組成「海歸救國團」，也有不少家長挺身而出，只為了下一代能在自由的土地上成長，「我們要讓國際看到，台灣人選擇的是民主，而非獨裁專制。」

王立任批評國民黨立委在立法院的表現，說唯有透過罷免，才能淘汰失職、不為人民負責的民意代表，呼籲市民把握手中寶貴的一票，用行動向世界宣告台灣人民有選擇自己未來的決心。他重申，罷免不是仇恨，而是一種出於愛台灣、愛下一代的積極表態。

何欣純也現身站台聲援，感謝所有在這場運動中付出的志工與市民。她感性分享說，日前遇見1名頂著烈日堅守街頭的阿公，只為將1面小旗子遞給每位路過的支持者；這面小旗，承載的不只是希望，更是對台灣民主的珍惜與守護。

何欣純表示，這場罷免不是單一政黨的鬥爭，是全民捍衛自由與生活方式的集體行動。這段時間許多台灣人不惜千里奔波，無論是從海外訂機票、國內搶車票，只為在關鍵時刻投下支持的1票，這分堅定正是民主最真實的力量展現。

何欣純指出，當前立法院混亂不堪，是國民黨與民眾黨立委濫權的結果，若不站出來改變現狀，台灣恐將失去正常國會運作與民主制度，呼籲市民明天踴躍投票，用同意票終結不適任立委的亂象，讓台灣社會回歸正軌。

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