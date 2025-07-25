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726大罷免投票 「天下第一檢」檢察官725進駐四個警分局

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

罷免投票將於明天舉行，「天下第一檢」台北地檢署今表示，已規畫投票日當天的查察人力部署，4名主任檢察官或檢察官要留守署內，另指派4名檢察官進駐大安、文山、松山、信義4個警察分局，防範妨害投票事件發生。

遭提議罷免的國民黨立委羅智強、王鴻薇、徐巧芯、賴士葆選區屬台北地檢署轄區，北檢16日成立「查察妨害罷免執行小組」後，每日指派檢察事務官、書記官股長24小時輪值接聽檢舉專線，受理民眾檢舉。

今晚「選前之夜」藍白政黨、罷團在分台北市凱道、濟南路舉辦大型造勢活動，為防止突發的陳抗事件影響投票，檢察官即起進駐中正一分局，明天檢察長王俊力、襄閱主任檢察官高一書、選舉查察執行秘書主任檢察官郭進昌將留守署內因應。

罷免

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