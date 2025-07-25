藍委被罷8月1日解職恐影響關稅談判 蔣萬安籲中央不該犧牲這事
首波罷免案明投票，中選會指8月1日審定公告日，即當天不能再擔任立法委員、行使立委職權。對於台灣正與美國談關稅議題，台北市長蔣萬安今直言，希望能夠社會回到安定，國家回到正軌，也籲中央政府談判過程，絕對不該犧牲國人健康及食安。
蔣萬安今到文山區陪國民黨立委賴士葆車隊掃街，被問及目前關稅、大法官人選等仍卡在立法院，若立委被罷免，恐損害民眾權益。他回應，希望能夠社會回到安定，國家回到正軌，國人現在很關心美國關稅議題，也看到包括今天報導川普在他社群發文。蔣萬安再次呼籲中央政府，在經貿談判過程，絕對不應該犧牲國人的健康及食安。
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