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影／憶亡父前議長許崑源含恨離世 她呼籲：用集體智慧來終結仇恨

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市議員許采蓁個人也透過影片陳述，指五年前她父親前高市議長許崑源因前市長韓國瑜遭罷免，含恨離世這批這次罷免投票是一次撕裂人心的仇恨動員，請大家明天投下不同意罷免票。圖／翻攝自許采蓁臉書
高雄市議員許采蓁個人也透過影片陳述，指五年前她父親前高市議長許崑源因前市長韓國瑜遭罷免，含恨離世這批這次罷免投票是一次撕裂人心的仇恨動員，請大家明天投下不同意罷免票。圖／翻攝自許采蓁臉書

726罷免前一天，包括前總統蔡英文等政治大咖紛出面表態，高雄市議員許采蓁個人也透過影片陳述，指5年前她父親前高市議長許崑源因前市長韓國瑜遭罷免，含恨離世，沒人比她有更深的體悟，她指這次罷免投票是一次撕裂人心的仇恨動員，請大家明天投下不同意罷免票，集體用智慧終結仇恨。

726大罷免進入倒數計時，繼23前總統蔡英文表態後，高雄市長陳其邁同天深夜11時也發文，強調「人民期待的是一個能守護台灣民主自由的立法院」，並喊話一定要出來投票，貼文湧入大批留言，有網友更說「當年高雄人用選票教訓了一位前市長韓國瑜」。

已故高市議長許崑源女兒、現任高市議員許采蓁今早在臉書PO了一影片，語重心長道出心聲，她說，2020年6月6日是韓國瑜市長被罷免的日子，也是她父親許崑源離開的日子。她父親離開5年了，即使到了今天，她還是常常會看到有人諷刺他是「空中飛人」。朋友常常勸她不要再看了，「但我想，這個就是仇恨的種子」。

許采蓁說，罷免投票除了會撕裂人心，也是一次仇恨動員。沒有人會比她有更深刻的體悟，「那是一段我到現在都沒有辦法好好平靜面對的日子，即使我始終告訴自己要用愛來化解，但這個過程真的讓我痛不欲生」。

她表示，民進黨執政不力發動大罷免，並非為了讓國家，其實為的是要讓自己往後3年可以全面掌控國家，讓國會失去制衡的力量。「但民進黨沒有想到的是，他們正在一點一點摧毀我們記憶中溫暖、敦厚、善良的台灣社會」。

許采蓁反問，仇恨持續下去，台灣難道真的會更好嗎？民進黨說726會大罷免、大成功。但事實上，她用親身的經驗告訴大家，無論大罷免會不會大成功，社會已經被撕裂了，人民互不信任，這是國家的悲哀。現在唯一挽救國家的方式，是請大家在7月26日投下不同意罷免，向仇恨說不，用集體智慧來終結仇恨，把團結還給台灣。

罷免

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