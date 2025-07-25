影／蔣萬安最後衝刺！號召民眾風雨無阻投不同意 要陪五藍委投票

首波罷免案明天投票，台北市長蔣萬安今天來到文山區陪國民黨立委賴士葆車隊掃街，但天氣不佳下大雨，兩人風雨無阻最後衝刺催票，現場支持者獻上熱情回應。蔣萬安表示，明天會陪同5位立委投票，也喊話民眾催票、拉票，不同意罷免，終止惡罷。

蔣萬安一站上吉普車，就率領支持者大喊「賴士葆，加油」、7月26日出來投不同意罷免。有民眾開車經過，特別搖下車窗向他們揮手致意，也有騎士揮手力挺，蔣萬安拿起麥克風助講，邀請鄉親幫忙催票、拉票，要不同意罷免，終止惡罷，喊話社會要安定、國家要回到正軌。

蔣表示，明天他會陪同台北市5位立法委員投票，具體時間跟行程確定後會大家說明。

據了解，蔣萬安預計明天一早8時起，一路陪王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強和賴士葆投票，希望給立委最堅定力量，在陪完藍委投票後，蔣萬安最後才會到永安國小投開票所投下自己的神聖一票。 首波罷免案明天投票，台北市長蔣萬安今天來到文山區陪國民黨立委賴士葆車隊掃街，最後衝刺。記者林佳彣／攝影

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