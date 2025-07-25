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帶頭拚了！ 蔣萬安明陪北市五藍委投反惡罷不同意票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大罷免明天將進行第一波投票，台北市5席國民黨立委都將面對選民的檢驗。這段時間不斷幫忙5席藍委拉不同意票的台北市長蔣萬安（中），明天也規劃要分別陪同5席藍委投票，凝聚團結氣勢。 圖／聯合報系資料照片
大罷免明天將進行第一波投票，台北市5席國民黨立委都將面對選民的檢驗。這段時間不斷幫忙5席藍委拉不同意票的台北市長蔣萬安（中），明天也規劃要分別陪同5席藍委投票，凝聚團結氣勢。 圖／聯合報系資料照片

罷免明天將進行第一波投票，台北市5席國民黨立委都將面對選民的檢驗。這段時間不斷幫忙5席藍委催出不同意票的台北市長蔣萬安，明天也規劃要分別陪同5席藍委投票，凝聚團結氣勢。

全台大罷免第一波罷免投票，北市藍委「保5」是蔣萬安重中之重，因此蔣萬安也早已啟動「最強母雞」輔選，第一時間跳下來當台北隊長「保5」，與5席藍委綁在一起全力輔選；這段時間以來，蔣萬安從「倒閣說」到日前「面諫」賴清德總統，已成為反罷造勢藍營最強母雞之一。

據了解，明天投票日不能催票拉票，蔣萬安嚴守規定，而做為北市藍營領頭羊，蔣萬安明天投票時將用行動展現對5位藍委的支持，已經安排分別陪同5席藍委投票。

依照目前規劃，蔣萬安明早8時，將先到自己的本命區中山、北松山選區，陪同立委王鴻薇投票，緊接著，8時35分再陪同松信立委徐巧芯投票；蔣萬安隨後將再趕往港湖區，在9時10分陪同立委李彥秀投票，9時55分再去大安區陪立委羅智強投票，10時35分，蔣萬安再趕往文山區陪同立委賴士葆投票。而蔣萬安自己，則是會在11時30分回到自己的戶籍地投票所投票。

罷免 蔣萬安 王鴻薇 徐巧芯 羅智強 賴士葆 李彥秀

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