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投開票所異動說明惹議 行政院對盧秀燕指控表達遺憾

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台中市長盧秀燕。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕。記者趙容萱／攝影

有關行政院卓榮泰院長24日在行政院院會中，為保障國人投票權益而提示中選會對於選務異動公開說明並提醒民眾，卻引發台中市長盧秀燕莫名指控批評一事，行政院發言人李慧芝25日對此表示疑惑與遺憾，盧秀燕雖然請假未參加昨日院會，但代表台中市來參加院會的副市長都全程參與，即便是盧秀燕還在請假期間，也應該如實向盧秀燕匯報行政院院會狀況，不應該導致盧秀燕的無端謠言式指控。

李慧芝表示，由於中選會在昨日院會中報告有關部分投開票所異動情形，卓榮泰因而就選務工作做出三點提示，包括：

1.請中選會要求各地方選委會加強說明，提醒國人檢視投票通知單上所列投開票地點是否與過往相同，此外中選會應提醒國人預先了解前往新投開票所之路線。

2.希望地方政府或地方選委會主動協助，針對投開票所變更區域，於原投票所地點提供具體指引，協助民眾能在最短時間內改前往新投票所。

3.針對設置於不適當地點之投開票所，應確實記錄，作為檢討日後設置投開票所地點的依據。

李慧芝強調，在昨日的院會上，卓榮泰並未提到任何縣市，不理解盧秀燕為何對號入座、更做出莫名指控，尤其盧秀燕請假並未出席行政院院會，全程列席與會的台中市副市長在院會上也沒有提出不同意見；即便盧市長還在請假期間，台中市副市長也應該及時向盧秀燕完整報告院會內容及院長提示，才不會讓盧秀燕誤信謠言，甚至基於謠言做出謠言式指控。

李慧芝指出，根據中選會報告，這次的確有部分投開票所異動，而不論選舉或罷免，都是民主程序及國人參政權利的行使，應一視同仁，同時所有選務作業均應公平、公正，也因此卓榮泰請中選會公開說明投開票所異動情形，各地方選委會亦應事前做好更多規劃與充分說明，積極避免各項爭議產生，讓每一位國人均能迅速且便利地行使公民權利，力求選務工作公正辦理。

罷免 盧秀燕

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