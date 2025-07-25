侯友宜、趙少康接力路口反惡罷 冒雨陪葉元之最後衝刺
罷免投票明天見真章，新北板橋東區立委葉元之選區呈現激戰態勢，新北市長侯友宜今早冒雨陪葉元之站路口請託，兩人穿著雨衣不畏風雨，要爭取更多的不同意罷免票。
葉元之團隊表示，昨天一早國民黨主席朱立倫陪葉元之站路口，接著國民黨發言人李明璇幫忙赴黃昏市場，接著是民眾黨發言人林子宇偕民眾黨支持者到夜市催票，藍白攜手反惡罷。
昨晚板橋風雨加大，前中廣董事長趙少康陪葉元之車隊掃街，兩人淋得全身濕。葉元之說，看到來應援的戰友風雨無阻站在他身旁，內心非常感動。
趙少康說，民進黨發起大罷免是勞民傷財、勞師動眾，非常可惡，完全是反民主的作法。希望理性的選民用選票來制裁、教訓民進黨，否則萬一民進黨完全執政，可就無法無天了。
葉元之說，民進黨發起大罷免製造社會對立，需要民眾用更多不同意罷免票反制。
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