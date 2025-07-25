大罷免倒數 吳東亮：民主選舉後要團結拚經濟
大罷免倒數24小時，不少企業界老闆們也紛紛出來發聲，工商協進會理事長吳東亮25日指出，大罷免是一個選舉，不管結果如何，都要接受這個結論，最重要的是選舉完，要回歸正常生活，世界情勢多變，需要想辦法來振興經濟，穩定產業發展是首要任務。
台灣史上最大規模的罷免投票，將於2025年7月26日及8月23日舉行。先前也已有不少產業界大佬發聲。
吳東亮說，台灣是一個民主的社會，選舉權、罷免權是選民的權利，那就是大家按照法令完成大罷免的這個選舉，不論結果如何，最重要的還是選舉完後，要回歸正常的生活，況且現在的全世界的問題都很多，世界情勢多變，希望大家都能夠一起來想辦法振興經濟，並且能夠讓我們產業安定穩定的發展，這是最首要的任務。
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