投票倒數 韓國瑜、江啟臣立院集結藍委反罷免
大罷免明天投票，立法院院會今天表決大法官人事同意權案，國民黨立院黨團上午在議場前舉行記者會。立法院院長韓國瑜與副院長江啟臣一同出席，國民黨立院黨團總召傅崐萁與國民黨立委上午聚集立法院會議場大門口，一起高喊票投不同意罷免，並在胸前擺出不同意手勢，呼籲選民明天投下不同意罷免。
韓國瑜表示，明天就即將大罷免投票，民主政治最基本的原則就是權力一定要制衡；權力如果沒有被監督制衡，就像一頭怪獸，失控、獨裁，掌握權力的人很容易走向墮落的道路，希望台灣民眾能夠擦亮眼睛。
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