韓國瑜罕見合體國民黨團：31藍委被罷 台灣民主變妖怪

726罷免投票就在明天，國民黨立院黨團今早率全體國民黨立委，在立法院議場前舉行記者會，呼籲明日出來投不同意罷免。立法院長韓國瑜罕見帶著立法院副院長江啟臣，與會國民黨團記者會，韓國瑜說，台灣民主到了最危險的一刻，再往前就萬丈深淵，權力若沒被監督，權力就會像一頭怪獸，若31席藍委全被罷免掉，台灣的民主政治將會變成怪獸跟妖怪，呼籲民眾愛護民主。

今為罷免前關鍵日，國民黨今晚在凱道舉辦選前之夜，力求催出最多反罷票。此次反罷，關鍵就在藍營支持者及反罷民眾的投票率，因此國民黨團也在今早舉行記者會，呼籲726出來投不同意罷免，韓國瑜也與國民黨團同台，向台灣民眾喊話。

韓國瑜表示，明天即將大罷免投票，台灣民主已經到了最危險的一刻，前面再進一步就萬丈深淵，退後一步可以讓台灣民主政治萬事太平，希望台灣民眾能夠擦亮眼睛。

韓國瑜說，民主政治最基本的原則，就是權力一定要制衡，權力一定要監督。權力如果沒有被監督、制衡，權力就會像一頭怪獸，會像一個妖怪，失控，掌握權力的人很容易走向墮落的道路。所以前輩、古今中外的先聖先賢設計的民主政治，最基本的原理就是權力一定要監督制衡。

韓國瑜提到，在他身旁的國民黨立委，31席全部被罷免掉，台灣的民主政治將會變成怪獸跟妖怪，因此要呼籲全台灣的民眾，明天即將投票，希望大家能睜大眼睛，共同愛護民主。 明天風雨很大，也呼籲大家風雨無阻保護民主，讓台灣所有的民眾，大家一起來保護台灣的民主，反對這場不公平不正義的大罷免。台灣民主加油，台灣人民加油。

國民黨立委洪孟楷則帶著在場所有國民黨立委，連喊三次「風雨無阻，保護民主」，接著又連喊三次「一定出來投不同意罷免」。 726罷免投票就在明天，國民黨立院黨團今早率全體國民黨立委，在立法院議場前舉行記者會，呼籲明日出來投不同意罷免。立法院長韓國瑜罕見帶著立法院副院長江啟臣，與會國民黨團記者會，韓國瑜說，台灣民主到了最危險的一刻，再往前就萬丈深淵，權力若沒被監督，權力就會像一頭怪獸，若31席藍委全被罷免掉，台灣的民主政治將會變成怪獸跟妖怪，呼籲民眾愛護民主。記者屈彥辰／攝影

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