罷免投票倒數 嘉義非罷免選區藍綠政治人物扮援軍表態助選

罷免投票進入倒數關鍵，雖然嘉義縣市並非罷免投票區，但藍綠政治人物紛紛表態、投入輔選，跨區為各自陣營政治盟友助陣。藍營嘉市長黃敏惠、綠營立委王美惠，近日分別現身新北市、新竹、及台北市，扮演「援軍」；綠營嘉縣長翁章梁及立委蔡易餘也在臉書發聲挺罷。

藍營方面，黃敏惠日前利用周末黃金時間，先後前往新北市板橋、泰山及新竹市，為面臨罷免藍營新北市立委洪孟楷及民眾黨新竹市長高虹安站台，呼籲支持者團結投下反對罷免票。黃敏惠強調，面對政治風波不該有顏色之分，「對的事就要挺」，並提及嘉義丹娜絲颱風重創之際，新北市長侯友宜第一時間派遣逾200名人力南下協助救災，當場感動落淚。

黃敏惠指出，嘉市與新竹市姊妹市，她為新竹市民遭遇不公深感不捨，強調這場罷免不只是政黨之爭，攸關台灣民主價值與中華民國正義。呼籲民眾站出來守護「正義的台灣」，拒絕被操弄的政治鬥爭。

綠營方面，嘉市立委王美惠與「51戰隊」現身台北街頭，走訪市場與捷運站，向民眾說明罷免意義，主張改革國會亂象、重建議事秩序。王美惠說，「我們要讓不適任、羞辱民主的立委離開國會，把有尊嚴、為人民服務立法院，還給台灣人民。」呼籲選民踴躍投票，讓大罷免大成功，重建民意信任。

縣長翁章梁透過臉書表態挺罷，強調台灣是自由民主的土地，不能容忍倉促決策、未經審議的政策與預算刪減。他直言，「這不僅會傷害地方發展，更可能危及國家主權。這是所有愛台灣的人都不願見到的局面，自己從學運時期便堅持民主價值，至今從不妥協。呼籲選民踴躍返鄉投票，用行動展現對民主守護與對家鄉的熱愛，向國際社會展現台灣民眾珍視民主自由態度與決心。」

綠營立委蔡易臉書說，「看著藍白無視委員會中心的民主審議，韓國瑜過水式協商，憑藉多數暴力，惡砍預算、強行通過爭議法案，毀憲亂政只為奪權，令人憤怒卻又無力。呼籲大家：唯有大罷免，才能終結國會亂象，百工百業挺罷免，是偉大公民力量再次集結，我們不要鬧劇式國會，而是真正壯大台灣的國會，就靠這次大罷免。明天請大家出來投下同意罷免票， 罷免不適任立委，找回正常國會。」 嘉市長黃敏惠日前利用周末黃金時間，先後前往新北市板橋、泰山及新竹市，為面臨罷免藍營新北市立委洪孟楷及民眾黨新竹市長高虹安站台，呼籲支持者團結投下反對票。圖／聯合報資料照片

商品推薦