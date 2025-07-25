衝突後只辦反罷免民眾？藍營：即便快投票…寒蟬效應仍籠罩

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大罷免各方人馬積極動員掃街、拜票，衝突狀況也有所增加。報系資料照
大罷免各方人馬積極動員掃街、拜票，衝突狀況也有所增加。報系資料照

罷免各方人馬積極動員掃街、拜票，衝突狀況也有所增加，不過卻有長者因與罷免團體發生衝突，被警察約談。某立委助理也坦言，看到不少藍營人士因大罷免，遭檢警調查，害怕「寒蟬效應」，甚至連要找掛看板的地方都有困難。

有立委助理也透露，「現在一周可能接到3、4件。」類似案隨著投票日越來越多，許多民眾更打電話來陳情稱跟罷團有言語上衝突，就遭派出所約談，大多都是被告公然誹謗、妨害名譽等。

該助理也坦言，這次推動反罷免也受到很大困擾，過去以往一些願意提供看板租借業主，看到推動大罷免面臨羈押，都害怕受到「寒蟬效應」波及，原本願意租借看板業主，更害怕被查水表，或遭到調查，不願租借。

根據統計，市刑大今年迄今受理罷免團體所報妨害名譽、違反選罷法、恐嚇等案共19件，全數都是都是罷藍團體告發。議員曾獻瑩表示，隨著大罷免接近，罷方、反罷方都加足馬力催票，衝突狀況增加也是在所難免，有很多是在市場因為人潮擁擠，加上天氣熱、火氣大，難免人與人出現摩擦，會出現口角衝突，但警方仍應依程序辦案。

北市刑事警察大隊回應，警方接獲罷免團體報案後，依既有程序調查，多數案件係由現場執勤人員直接抄登雙方資料，若人員不在場則以監視器、交通工具路徑等方式查證身分。

罷免

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