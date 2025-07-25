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「最堅定、溫柔的力量」蔣萬安臉書發文：明投「不同意罷免」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今在臉書發文，呼籲明投「不同意罷免」圖/取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今在臉書發文，呼籲明投「不同意罷免」圖/取自蔣萬安臉書

罷免投票倒數一天，台北市長蔣萬安上午在臉書等社群平台發文「我們的社會，已經紛亂了太久；善良的台灣人，也包容了太多」明天一起出門投票，投下「不同意罷免」。

蔣萬安表示，這段時間，國家發生了很多事。總統府養共諜、人民對司法大有疑慮、關稅衝擊產業、災民水深火熱，有人甚至說要打掉雜質。

這段時間，民進黨忙著大罷免。他們無視社會分裂、經濟停滯、人心不安，執意用仇恨動員，推翻一年前的選舉結果。

蔣萬安說「明天，讓我們用最堅定、溫柔的力量」讓民進黨聽見人民的聲音，讓國家回歸正軌、走向安定。明天，一起出門投票，投下「不同意罷免」。

罷免 蔣萬安

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