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這間店反罷免…被青鳥瘋狂出征 羅智強：善良台灣怎變如此仇恨？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委羅智強。本報系資料照／記者胡經周攝影
國民黨立委羅智強。本報系資料照／記者胡經周攝影

首波罷免案明投票，傳出北市大安區永康商圈一家飯糰店被負評灌爆，原因是支持藍委羅智強、貼出不同意罷免文宣。不少民眾送暖，業者目前仍暫停營業，待紛擾過後再開始。羅批，如今愈來愈誇張，惡罷四處獵巫，只要立場與他們不同，也嘆善良的台灣什麼時候變得如此仇恨？

羅智強昨晚在臉書表示，永康街「深深永康制作所」是一間溫馨可愛的日式飯糰店，老闆以一道道手作料理，滿足顧客的味蕾。非常喜愛吃日式飯糰的他，有時也會買來犒賞五臟廟。怎想到，受大眾喜愛的小店近日卻因為貼出支持他的文宣，而被青鳥出征，遭惡意洗一星負評。

他指出，有人把店名改為「紅色企業」，還有人說「支持不同意就是中共同路人，借此機會看看哪些店家是挺共的」。也提及陳老闆不解，「我只是想表達自己的立場，不知道犯了什麼錯？」為何只因自己不同意罷免，就要遭到如此對待？

羅智強批，惡罷透過各種管道大肆宣揚他們的「理念」，卻不允許小市民表達自己的心聲，只要有不同意見，就變成中共同路人。

他說，罷免之初，連鎖咖啡店路易莎只是公告「謝絕所有黨派的政治活動」，就遭青鳥發動拒喝抵制。如今愈來愈誇張，惡罷四處獵巫，只要立場與他們不同，就會被拍下來放在網路上公審、霸凌，遭瘋狂出征。

羅智強感嘆，什麼時候善良的台灣，竟變得如此仇恨，動輒把自己的同胞打成敵人？謝謝陳老闆，在這麼惡質的風氣下，仍願意勇敢力挺他、力挺善良。

他說，昨天團隊原本打算到店內買100個飯糰，犒賞同仁和志工，但陳老闆說身體不舒服；所以這個承諾他改日兌現，也希望陳老闆能早日康復。他也要拜託各位好朋友，一起用行動力挺永康街深深飯糰，「726投不同意罷免，讓社會回歸正軌，讓善良不被出征。」

消息一出，店家Google 評論迄今湧入不少支持者5星力挺，有人說「被文革批鬥的商店，專制下的受害者」、「你挺強哥，我挺你」、「由衷敬佩，請老闆要努力撐下去」、「台灣已經沒有理性討論的空間了」；在這之前已有1星負評灌爆評論，店家在店名註明「休息 待紛擾過去再開始」，也改為「暫停營業。」

罷免 羅智強

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726反惡罷 羅智強：決定台灣是走向黑暗撕裂還是光明善良

永康商圈店家「不同意罷免」羅智強遭抹紅、洗一星 藍轟獵巫、反民主

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