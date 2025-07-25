反對罷免=要去投不同意 民眾黨發起廣傳「長輩圖」活動
台灣迎來首次大罷免，仍有民眾面對「首投」都搞不清楚。國民黨立委葉元之日前分享，有支持者傳了一張「撕一半的投票通知單」照片，祝福他繼續服務大家，讓他連忙解釋，反罷免就要出來投票，要投在「不同意罷免」。民眾黨也擔心會有長輩會弄混，今在臉書貼文徵求「長輩圖」，並盼支持者廣傳，「反對罷免」=「要去投票、蓋下不同意」，不是不投票。
民眾黨也提醒，這項廣傳長輩圖活動是25日一日限定，早安午安晚安都可以傳，但26不能再拉票，避免違反選罷法，只能呼籲大家一定要出門投票。
葉元之表示，這就是反罷最困難的原因之一，太多人不了解罷免，還以為反罷免就是不投票，所以需要大家宣傳出門投「不同意罷免」，給賴政府警惕。也有長者疑惑：「同意他，為何投不同意？」 讓不少遭提案罷免的立委心急如焚。國民黨表示，會宣導長輩蓋下「字比較多的那欄」。
民眾黨今就在臉書發起「徵求長輩圖 守住台灣民主】活動，呼籲支持者告訴自己的爸媽、阿公、阿媽，知道「反對罷免」不是不投票，而是要去投票投下不同意罷免，千萬別讓錯誤訊息害大家輸掉未來。
民眾黨呼籲，現在，就是長輩圖發揮影響力的時候。要告訴長輩：「反對罷免」=「要去投票、蓋下不同意」！ 只有「不同意票」比「同意票」多，罷免案才不會通過！一起來做、一起發送「長輩圖」，傳LINE、傳家族群組、傳給爸媽、阿公、阿媽、阿祖，幫助長輩搞懂投票規則，別被騙、別搞錯！
民眾黨表示，反對民進黨的濫權霸道，拒絕綠色獨裁再往前一步，26日出門投下「不同意罷免」，歡迎投稿長輩圖，把「好懂好讀」的圖片寄給民眾黨，也傳給各自的長輩朋友，一起傳播正確訊息，不同意罷免，一定要出門投票。
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