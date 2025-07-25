快訊

水電師傅北市國小施工整日未歸 妻報警尋獲...全身僵直陳屍水塔上

用少女肉體換取和平？揭開滿洲國集體性剝削歷史

在社群宣布澳洲開放進口美國牛 川普：其他國家注意了！

影／蔣萬安「五大不同意」影片瘋傳 陸空齊發力戰最後一刻

聯合報／ 記者林佳彣李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安呼籲民眾投下不同意票。圖／讀者提供
台北市長蔣萬安呼籲民眾投下不同意票。圖／讀者提供

罷免明天投票，台北市長蔣萬安「陸空齊發」力戰到最後一刻，今早陪藍委車隊掃街，晚間也轉赴凱達格蘭大道與藍白大咖一同造勢，同時網路社群也不斷轉傳蔣萬安拍的「5大不同意」影片，除了抗衡不實文宣，也邀民眾投下反惡罷神聖一票。

蔣萬安最後一周利用請假、休假時間幫忙藍委站台，昨晚下起大雨，蔣萬安穿著雨衣陪國民黨立委徐巧芯車隊掃街，大批支持者也冒雨拿著國旗揮舞，並與兩人爭相握手，高呼「市長加油」，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意罷免」。

今早9時許，蔣萬安又將到國民黨立委賴士葆選區，與賴士葆一同車隊掃街，預計又會吸引大批民眾支持。

「罷前之夜」今登場，蔣萬安晚間轉往凱道，與藍白大咖齊聚，助陣24名藍委和停職中的新竹市長高虹安，營造在野大團結抗惡罷的氣勢，也力抗罷團今天在各地遍地開花等造勢。

另外，近來網路惡質文宣盡出，例如，國民黨議員柳采葳就指出，她的選區出現掛有蔣中正、蔣經國「兩蔣頭像」的紙本文宣，呼籲選民投下同意罷免王鴻薇。

蔣萬安除了努力拚陸戰，也不忘加強空戰，拍出18秒「投票教學」抗衡惡質文宣，影片中，蔣萬安在放大尺寸的罷免選票前，邊比出不同意手勢邊說「726反惡罷你同意還是不同意？撕裂社會不同意、養共諜不同意、操弄司法不同意、罵人雜質不同意、選輸翻桌不同意，726出門投不同意」。

「影片簡短有力，撥亂反正教民眾投正確選票。」藍營人士說，「5大不同意」就是蔣萬安相信台灣人民良善，不會被惡罷操弄，投下的不只是反對罷免，而是台灣人民對未來社會的期待和價值觀，若罷免成功，撕裂社會等不幸將不斷重演，更重要的是若不出門投票，也恐怕助漲這些惡劣行徑。

台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨陪同立委徐巧芯車隊掃街，民眾高呼市長加油，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨陪同立委徐巧芯車隊掃街，民眾高呼市長加油，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨陪同立委徐巧芯（左）車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨陪同立委徐巧芯（左）車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影

罷免 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安陪徐巧芯車隊掃街 呼籲民眾風雨無阻726出來投「不同意」罷免

影／蔣萬安合體徐巧芯車掃遇風雨 激出支持者反罷熱情

14次站台王鴻薇 蔣萬安回防本命區：不能走回一言堂

世大運陸搶我選手賀電 蔣萬安：暴力無法抹滅台灣之光

相關新聞

影／蔣萬安「五大不同意」影片瘋傳 陸空齊發力戰最後一刻

大罷免明天投票，台北市長蔣萬安「陸空齊發」力戰到最後一刻，今早陪藍委車隊掃街，晚間也轉赴凱達格蘭大道與藍白大咖一同造勢，...

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：7/25上凱道 不見不散

大罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被...

罷免投票倒數 嘉義非罷免選區藍綠政治人物扮援軍表態助選

罷免投票進入倒數關鍵，雖然嘉義縣市並非罷免投票區，但藍綠政治人物紛紛表態、投入輔選，跨區為各自陣營政治盟友助陣。藍營嘉市...

衝突後只辦反罷免民眾？藍營：即便快投票…寒蟬效應仍籠罩

大罷免各方人馬積極動員掃街、拜票，衝突狀況也有所增加，不過卻有長者因與罷免團體發生衝突，被警察約談。某立委助理也坦言，看...

「最堅定、溫柔的力量」蔣萬安臉書發文：明投「不同意罷免」

罷免投票倒數一天，台北市長蔣萬安上午在臉書等社群平台發文「我們的社會，已經紛亂了太久；善良的台灣人，也包容了太多」明天一...

這間店反罷免…被青鳥瘋狂出征 羅智強：善良台灣怎變如此仇恨？

首波罷免案明投票，傳出北市大安區永康商圈一家飯糰店被負評灌爆，原因是支持藍委羅智強、貼出不同意罷免文宣。不少民眾送暖，業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。