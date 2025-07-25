影／蔣萬安「五大不同意」影片瘋傳 陸空齊發力戰最後一刻

大罷免明天投票，台北市長蔣萬安「陸空齊發」力戰到最後一刻，今早陪藍委車隊掃街，晚間也轉赴凱達格蘭大道與藍白大咖一同造勢，同時網路社群也不斷轉傳蔣萬安拍的「5大不同意」影片，除了抗衡不實文宣，也邀民眾投下反惡罷神聖一票。

蔣萬安最後一周利用請假、休假時間幫忙藍委站台，昨晚下起大雨，蔣萬安穿著雨衣陪國民黨立委徐巧芯車隊掃街，大批支持者也冒雨拿著國旗揮舞，並與兩人爭相握手，高呼「市長加油」，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意罷免」。

今早9時許，蔣萬安又將到國民黨立委賴士葆選區，與賴士葆一同車隊掃街，預計又會吸引大批民眾支持。

「罷前之夜」今登場，蔣萬安晚間轉往凱道，與藍白大咖齊聚，助陣24名藍委和停職中的新竹市長高虹安，營造在野大團結抗惡罷的氣勢，也力抗罷團今天在各地遍地開花等造勢。

另外，近來網路惡質文宣盡出，例如，國民黨議員柳采葳就指出，她的選區出現掛有蔣中正、蔣經國「兩蔣頭像」的紙本文宣，呼籲選民投下同意罷免王鴻薇。

蔣萬安除了努力拚陸戰，也不忘加強空戰，拍出18秒「投票教學」抗衡惡質文宣，影片中，蔣萬安在放大尺寸的罷免選票前，邊比出不同意手勢邊說「726反惡罷你同意還是不同意？撕裂社會不同意、養共諜不同意、操弄司法不同意、罵人雜質不同意、選輸翻桌不同意，726出門投不同意」。

「影片簡短有力，撥亂反正教民眾投正確選票。」藍營人士說，「5大不同意」就是蔣萬安相信台灣人民良善，不會被惡罷操弄，投下的不只是反對罷免，而是台灣人民對未來社會的期待和價值觀，若罷免成功，撕裂社會等不幸將不斷重演，更重要的是若不出門投票，也恐怕助漲這些惡劣行徑。 台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨陪同立委徐巧芯車隊掃街，民眾高呼市長加油，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影 台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨陪同立委徐巧芯（左）車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影

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