「亡國感2.0」重出江湖？他狠嗆大罷免晚會：為政治目的撕裂社會

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
罷團冒雨凱道舉辦選前大罷免晚會。記者許正宏／攝影
罷團冒雨凱道舉辦選前大罷免晚會。記者許正宏／攝影

「為了政治目的，不惜撕裂台灣社會！」反共護台聯盟24日晚間舉行「迎向成功凱道晚會」，醫師沈政男發文痛批，整場晚會內容空洞，連巴氏量表也成罷免立委的理由，更質疑綠營大炒亡國感，什麼「為愛護國」？根本就是為了「民進黨執政萬萬歲」！

沈政男說，他全程觀看罷免晚會的直播內容，連表演節目都細聽不誤。他認為，除了音樂表現尚可接受，其餘發言大多「亂扯」，舉例如「八十歲以上免巴氏量表」這項政策，也被列為罷免立委理由之一，質疑這種政策取向本有討論空間，只要看法跟綠營不一樣，就要被趕出「立法院」，什麼「為愛護國」？根本就是為了「民進黨執政萬萬歲」！

他認為，「大罷免」本質就是「亡國感2.0」，背後動員力量與過去的社會運動脈絡相連。他指出，2019年蔡英文與賴清德初選的內部對決，到2020年的「抗中保台」訴求，乃至於現在的「反共護台」，都是同一群人，他們不惜撕裂社會來實現特定政治目的。

沈政男也質疑晚會內容毫無政策主張，演講者幾乎未使用台語，卻刻意模仿傳統民進黨語調。他指出，包括主張者與支持者，都來自綠營內熟悉的政治與社運圈子，整場表現彷彿是「東拼西湊的政治剪貼簿」。

他批評晚會「政治領銜者」與特定政治人物一同發言，卻反過來將所有批評聲音都貼上「賣台」標籤，「這就是下三濫的認知作戰手法」。

至於外界關注的動員人數，沈政男說，主辦方自己說5萬人，最後快結束才說10萬人，但根據空拍畫面顯示，現場從凱道延伸到景福門一帶的人群並沒那麼多，他質疑數字與畫面不符，沒看過這麼失敗的選前之夜。

沈政男強調，政治可以由素人參與，但須有足夠準備與訓練；但晚會政策論述空洞，連歌曲都把「超級不要臉」這種小孩吵架的話都拿來當歌詞，反覆喊「大罷免、大成功」、「我是台灣人，我愛台灣」這樣的口號，不然就是毫無根據的抹紅，拿出來的東西真的不能看。

罷團冒雨凱道舉辦選前大罷免晚會。記者許正宏／攝影
罷團冒雨凱道舉辦選前大罷免晚會。記者許正宏／攝影

罷免 民進黨 亡國感

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