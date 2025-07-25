柯文哲爭取罷免投票 律師提3方案
民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明天罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案投票。台北高等行政法院昨開庭調查假處分案，律師提出戒護投票、監所投票及通訊投票3種替代方案，合議庭最快今作出裁定。
民眾黨發言人張彤說，投票是憲法賦予每個人基本公民權利，但長期行政機關不作為、選務機關怠惰，剝奪受刑人、在押被告權利，柯文哲盼藉此次聲請，讓所有人找回憲法賦予的基本權。
柯委任律師蕭奕弘指出，柯人身、通訊、居住及遷徙等權利均受限制，但選舉等公民權利未受限，仍受憲法保障；公職人員選舉罷免法未規定「親自到場投票」，且美、法、加拿大等國，多採取3種方式讓收容人投票，包括戒護投票、監所投票及通訊投票等，只要能有投票機會，柯願遵循法院裁定方式投票。
他說，北高行曾二度裁准監所應讓受刑人投票，雖最終未受最高行政法院支持，但期盼法院此次能做出極具影響力裁定。
北市選委會指出，不在籍投票應透過立法者另為特別規定，選務機關並無剝奪柯文哲投票權，柯仍具有行使罷免、投票權。
台北看守所認為，戒護外出投票有違憲之虞，戒護人力捉襟見肘、工時有限，是否陪同進入投開票所有疑慮，至於是否在看守所設置投開票所，尊重法院裁定及選委會安排，建請法院考量全體收容人，避免造成相對剝奪感。
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