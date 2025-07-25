聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲爭取罷免投票 律師提3方案

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
台北地方法院昨審理京華城案，提訊北市前市長柯文哲出庭。記者黃義書／攝影
台北地方法院昨審理京華城案，提訊北市前市長柯文哲出庭。記者黃義書／攝影

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明天罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案投票。台北高等行政法院昨開庭調查假處分案，律師提出戒護投票、監所投票及通訊投票3種替代方案，合議庭最快今作出裁定。

民眾黨發言人張彤說，投票是憲法賦予每個人基本公民權利，但長期行政機關不作為、選務機關怠惰，剝奪受刑人、在押被告權利，柯文哲盼藉此次聲請，讓所有人找回憲法賦予的基本權。

柯委任律師蕭奕弘指出，柯人身、通訊、居住及遷徙等權利均受限制，但選舉等公民權利未受限，仍受憲法保障；公職人員選舉罷免法未規定「親自到場投票」，且美、法、加拿大等國，多採取3種方式讓收容人投票，包括戒護投票、監所投票及通訊投票等，只要能有投票機會，柯願遵循法院裁定方式投票。

他說，北高行曾二度裁准監所應讓受刑人投票，雖最終未受最高行政法院支持，但期盼法院此次能做出極具影響力裁定。

北市選委會指出，不在籍投票應透過立法者另為特別規定，選務機關並無剝奪柯文哲投票權，柯仍具有行使罷免、投票權。

台北看守所認為，戒護外出投票有違憲之虞，戒護人力捉襟見肘、工時有限，是否陪同進入投開票所有疑慮，至於是否在看守所設置投開票所，尊重法院裁定及選委會安排，建請法院考量全體收容人，避免造成相對剝奪感。

罷免

延伸閱讀

柯文哲聲請可罷免投票 北巿選會：沒法源應駁回

北院審京華城案因彭振聲情緒不穩改期 柯文哲搭車返北所

機關怠惰！民眾黨：柯文哲爭投票權不是為自己 要找回人民基本權益

蔡英文表態罷免投票 黃國昌反問：為什麼柯文哲就不能投票？

相關新聞

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

和碩董事長童子賢近日爆料曾以個人名義捐款賑災花蓮，卻被縣政府「繞一手」的說法，今日遭傅崐萁按鈴提告。對此，童子賢回應指出...

下大雨仍堅守！罷團力拚726大罷免 凱道破萬人…北市警急管制景福門

大罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，今天晚上由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱...

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

前總統蔡英文昨表態26日（六）會去投票，醫師、時事評論家沈政男指她2019年沒收了賴清德的初選，2024敗掉了國會多數，...

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

大罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被...

724罷團凱道之夜5萬人齊聚 海外返鄉青年直呼：不能再忍了

罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。導演王小棣致詞表示，現場下著雨仍有...

中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權

首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。