選前之夜 在野上凱道抗惡罷

史上首次全面性大罷免在野黨立委投票倒數計時，罷免正反方全力催票最後衝刺。選前之夜，國民黨今晚在凱道舉辦造勢晚會，藍白要角齊聚助陣廿四名藍委和停職中的新竹市長高虹安，營造在野大團結抗惡罷的氣勢。罷團今也將遍地開花在各區造勢，以全台隔空串連模式舉辦晚會，但與民進黨保持距離，沒邀綠營大咖站台。

選前之夜，國民黨搶下凱道路權舉辦「不同意罷免」造勢晚會，在最後的關鍵時刻，盼民眾踴躍出門，對賴政府一年來的執政、社會造成的分裂對立，投下不同意罷免票，估數萬民眾將到場參與。同一時間，罷團則在立法院濟南路舉辦「為民主守夜公民集氣晚會」，雙方短兵相接，相距不到三百公尺，叫陣意味濃厚。

國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等四都市長今晚將齊聚凱道，包括台大前校長管中閔、戰鬥藍精神領袖趙少康、立委高金素梅等人也會上台助講。

國民黨發言人楊智伃表示，台北、新北，以及新竹縣、基隆市的黨籍立委將到齊請託，而民眾黨也是反惡罷的重要力量，民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安與館長陳之漢都會到場一起抗惡罷。

今晚凱道重頭戲由藍營縣市長率領立委輪流上台宣講反惡罷。韓國瑜致詞後，壓軸由蔣萬安帶領北市五名立委催動支持者拉票，朱立倫再率全體縣市長與立委宣示大團結，要匯集不同黨派力量共同保衛台灣民主，一同出門投下不同意罷免票。

有別於藍營大咖要角盡出大造勢，罷團則採遍地開花路線，在全台各罷免區舉辦晚會，再進行隔空大串連，並以各罷區代表、民間百工百業代表為主體，活動預告不見民進黨大咖站台，僅邀請零星綠委，和民進黨刻意保持距離。

最後關頭衝刺，罷團主打「百工百業遍地開花」，各行各業範疇從前總統蔡英文、商界大老到各大ＮＧＯ社團都在內，要營造社會總動員的氣勢，選前之夜晚會全台隔空大串連，盼能有當年「二二八牽手護台灣」的共鳴感，讓大家以快樂、沒有負擔的心情，迎接明天投票日。

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