聽新聞
0:00 / 0:00

選前之夜 在野上凱道抗惡罷

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇／台北報導
台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨前往台北市忠孝東路，陪同立委徐巧芯（左）車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，七二六出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨晚冒雨前往台北市忠孝東路，陪同立委徐巧芯（左）車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，七二六出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影

史上首次全面性大罷免在野黨立委投票倒數計時，罷免正反方全力催票最後衝刺。選前之夜，國民黨今晚在凱道舉辦造勢晚會，藍白要角齊聚助陣廿四名藍委和停職中的新竹市長高虹安，營造在野大團結抗惡罷的氣勢。罷團今也將遍地開花在各區造勢，以全台隔空串連模式舉辦晚會，但與民進黨保持距離，沒邀綠營大咖站台。

選前之夜，國民黨搶下凱道路權舉辦「不同意罷免」造勢晚會，在最後的關鍵時刻，盼民眾踴躍出門，對賴政府一年來的執政、社會造成的分裂對立，投下不同意罷免票，估數萬民眾將到場參與。同一時間，罷團則在立法院濟南路舉辦「為民主守夜公民集氣晚會」，雙方短兵相接，相距不到三百公尺，叫陣意味濃厚。

國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等四都市長今晚將齊聚凱道，包括台大前校長管中閔、戰鬥藍精神領袖趙少康、立委高金素梅等人也會上台助講。

國民黨發言人楊智伃表示，台北、新北，以及新竹縣、基隆市的黨籍立委將到齊請託，而民眾黨也是反惡罷的重要力量，民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安與館長陳之漢都會到場一起抗惡罷。

今晚凱道重頭戲由藍營縣市長率領立委輪流上台宣講反惡罷。韓國瑜致詞後，壓軸由蔣萬安帶領北市五名立委催動支持者拉票，朱立倫再率全體縣市長與立委宣示大團結，要匯集不同黨派力量共同保衛台灣民主，一同出門投下不同意罷免票。

有別於藍營大咖要角盡出大造勢，罷團則採遍地開花路線，在全台各罷免區舉辦晚會，再進行隔空大串連，並以各罷區代表、民間百工百業代表為主體，活動預告不見民進黨大咖站台，僅邀請零星綠委，和民進黨刻意保持距離。

最後關頭衝刺，罷團主打「百工百業遍地開花」，各行各業範疇從前總統蔡英文、商界大老到各大ＮＧＯ社團都在內，要營造社會總動員的氣勢，選前之夜晚會全台隔空大串連，盼能有當年「二二八牽手護台灣」的共鳴感，讓大家以快樂、沒有負擔的心情，迎接明天投票日。

罷免 蔣萬安

延伸閱讀

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

蔣萬安陪徐巧芯車隊掃街 呼籲民眾風雨無阻726出來投「不同意」罷免

影／蔣萬安合體徐巧芯車掃遇風雨 激出支持者反罷熱情

馬不停蹄！韓國瑜台北、桃園掃街爆金句 傍晚抵台中繼續衝反罷免

相關新聞

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

和碩董事長童子賢近日爆料曾以個人名義捐款賑災花蓮，卻被縣政府「繞一手」的說法，今日遭傅崐萁按鈴提告。對此，童子賢回應指出...

下大雨仍堅守！罷團力拚726大罷免 凱道破萬人…北市警急管制景福門

大罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，今天晚上由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱...

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

前總統蔡英文昨表態26日（六）會去投票，醫師、時事評論家沈政男指她2019年沒收了賴清德的初選，2024敗掉了國會多數，...

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

大罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被...

724罷團凱道之夜5萬人齊聚 海外返鄉青年直呼：不能再忍了

罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。導演王小棣致詞表示，現場下著雨仍有...

中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權

首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。