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不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散
大罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被踐踏，沉默就是退讓，明晚大家上凱道，不見不散！
罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。明晚選前之夜，則將由國民黨在凱道舉辦造勢晚會，藍白要角齊聚助陣，被點名罷免的24名藍委和停職中的新竹市長高虹安全員參與，營造在野大團結抗惡罷的氣勢。
韓國瑜今晚在臉書貼文向支持者發出穿雲箭，強調「當民主被踐踏，沉默就是退讓」，韓國瑜號召支持者，「明晚，公道、正道7/25大家上凱道，我們不見不散！」
國民黨明晚在道路舉辦的「不同意罷免」造勢晚會，除了韓國瑜，包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等四都市長今晚將齊聚凱道，包括台大前校長管中閔、戰鬥藍精神領袖趙少康、立委高金素梅等人也會上台助講。
國民黨希望在最後的關鍵時刻，民眾踴躍出門，對賴政府一年來的執政、社會造成的分裂對立，投下不同意罷免票，估數萬民眾將到場參與。
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