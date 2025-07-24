快訊

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

一周後揭曉！川普即將拍板「3大關稅決定」 形塑未來經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
大罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被踐踏，沉默就是退讓，明晚大家上凱道，不見不散！記者曾吉松／攝影
大罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被踐踏，沉默就是退讓，明晚大家上凱道，不見不散！記者曾吉松／攝影

罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被踐踏，沉默就是退讓，明晚大家上凱道，不見不散！

罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。明晚選前之夜，則將由國民黨在凱道舉辦造勢晚會，藍白要角齊聚助陣，被點名罷免的24名藍委和停職中的新竹市長高虹安全員參與，營造在野大團結抗惡罷的氣勢。

韓國瑜今晚在臉書貼文向支持者發出穿雲箭，強調「當民主被踐踏，沉默就是退讓」，韓國瑜號召支持者，「明晚，公道、正道7/25大家上凱道，我們不見不散！」

國民黨明晚在道路舉辦的「不同意罷免」造勢晚會，除了韓國瑜，包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等四都市長今晚將齊聚凱道，包括台大前校長管中閔、戰鬥藍精神領袖趙少康、立委高金素梅等人也會上台助講。

國民黨希望在最後的關鍵時刻，民眾踴躍出門，對賴政府一年來的執政、社會造成的分裂對立，投下不同意罷免票，估數萬民眾將到場參與。

圖 / 立法院長韓國瑜臉書
圖 / 立法院長韓國瑜臉書

罷免

延伸閱讀

反罷免氣勢沸騰 韓國瑜今晚陪藍委廖偉翔車掃

台中立委選情告急 韓國瑜赴台中陪同車掃

馬不停蹄！韓國瑜台北、桃園掃街爆金句 傍晚抵台中繼續衝反罷免

桃園反罷免車隊掃街遇陣雨 韓國瑜神回應逗笑眾人

相關新聞

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

和碩董事長童子賢近日爆料曾以個人名義捐款賑災花蓮，卻被縣政府「繞一手」的說法，今日遭傅崐萁按鈴提告。對此，童子賢回應指出...

下大雨仍堅守！罷團力拚726大罷免 凱道破萬人…北市警急管制景福門

大罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，今天晚上由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱...

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

前總統蔡英文昨表態26日（六）會去投票，醫師、時事評論家沈政男指她2019年沒收了賴清德的初選，2024敗掉了國會多數，...

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

大罷免在野黨立委投票倒數計時，明晚選前之夜，國民黨將在凱道舉辦造勢晚會。立法院長韓國瑜今晚透過臉書享支持者喊話，當民主被...

724罷團凱道之夜5萬人齊聚 海外返鄉青年直呼：不能再忍了

罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。導演王小棣致詞表示，現場下著雨仍有...

中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權

首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。