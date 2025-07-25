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徐榛蔚提告誹謗 童子賢出示賑災收據
和碩董事長童子賢支持罷免國民黨立委傅崐萁，日前爆料地震賑災被告知要交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚認為已損害縣府名譽及公信力，昨提告加重誹謗；傅崐萁隨後也告童涉違反選罷法，嗆「你提事證，我就辭立委。」童子賢回應說，「我講的話都有所本，所以告跟不告，對我來說沒有什麼差」。
童子賢強調，當初他與公司希望捐款協助災區學校、社福機構，這些單位卻接到縣府恐嚇，「不能接受台北來的人直接幫助，否則會對你不客氣」一事，他都有證人，如果對方要進入司法程序，當時身邊也有五、六個幹部、工程單位等，許多人都可以作證。
徐榛蔚說，○二○六地震後，童子賢、和碩共捐一千五百萬元，但二○二二年○九一八地震及去年四○三地震，縣府沒查到童捐款。
童子賢表示，自己與和碩光是二○一八年就向花蓮縣社會局和災民救助專戶捐助一千五百萬元。當年除賑災，還有其他弱勢扶助、藝文贊助等，總金額一億三六六○萬元，皆有收據影本及國稅單位申報資料。
傅崐萁則說，給童子賢廿四小時，若道歉就撤告，並加碼喊出若童提任何徐榛蔚或他下令的證據，就辭掉立委。童子賢回應說，「你當然沒有下令啊，不用下令，只要使個眼神，然後教育局、社會局就會去施壓」。
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