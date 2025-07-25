柯建銘嗆「不去罷免非台灣人」 在野疾呼不能讓綠專制獨裁

大罷免投票明天登場，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天呼籲，偉大的台灣人民都要站出來，走出去投票同意罷免，不去罷免，非台灣人也，這是台灣人反共護台、救亡圖存的關鍵時刻。在野黨批評，柯建銘曾嗆聲罷免後要沒收五天假，還說要用刑法一百條對付在野黨，如今再嗆不同意罷免的都不是台灣人，因此，必須讓大罷免大失敗，制衡的力量絕對不能消失，不能再讓民進黨全面專制獨裁。

罷免投票最後衝刺，台中市長盧秀燕昨表示，賴清德總統對在野立委下追殺令，反罷免形勢艱困，「呼群保義」投不同意票。她也批行政院長卓榮泰帶頭造謠，難怪台灣詐騙這麼多。國民黨台北市黨部代主委、議長戴錫欽說，罷掉王鴻薇就是重擊蔣萬安，北市任一席被罷免，他會立刻請辭。

柯建銘昨天在臉書發表長文呼籲支持者出來投罷免同意票，他表示，從去年提出大罷免大成功以來，雖然受盡攻擊、抹黑、抹黃、抹紅，但他只做一件事，讓大罷免大成功成為全民共識。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，柯建銘揚言要用刑法一百條處理在野黨，還說大罷免大成功要收回藍白還給勞工的五天假，如此不民主且獨裁的言論，還敢說是救台灣救民主？柯說漏嘴的心裡話，是想掌握立法院主導權，因此，制衡的力量絕對不能消失，不能再讓民進黨全面專制獨裁。

國民黨立委翁曉玲呼籲選民一定要出來投不同意罷免，否則台灣將會被民進黨出賣，會亡台，柯建銘這不是真正愛台灣的行為，真愛台灣，要做一個愛國家社會的台灣人，一定要出來投下不同意罷免。

另外，國民黨立院黨團昨舉行記者會指控，罷團利用在公園舉辦親子市集活動，在國民黨立委選區用改編兒歌教孩童大惡罷帶動唱，這是洗腦、荼毒。

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