大罷免明天投票 藍：1席都不能掉
史上首次全面性大罷免投票明登場，藍綠最後衝刺，據了解，民進黨期望罷免六席以上國民黨立委，並衝刺接下來立委補選，最終目標是重新取得國會過半，掌握行政、立法大權，再度完全執政。國民黨喊出「一席都不能掉」，批評大罷免是綠營發動的仇恨之戰，絕對不能讓民進黨一黨獨大，要讓不滿賴清德總統的聲音被彰顯。
民進黨人士指出，發起大罷免目的是要讓國會撥亂反正，綠營要罷免十一位藍委，或罷免掉至少六位藍委，再補選上至少六席，在國會變成多數黨，這才算打勝仗。
民進黨內人士說，就算無法翻轉國會生態，若幾個指標戰區如徐巧芯、王鴻薇、傅崐萁能被罷免，對國民黨仍有警惕效果，有助未來國會「正常化」，也能視為是大罷免局部成果。
國民黨預估的危險名單是「三＋二」，藍營縣市長與立法院長韓國瑜近日努力拉抬催票，目標是一席都不能掉。
藍營人士表示，大罷免是仇恨與防守動員之戰，從賴總統的失言、青鳥出征，掀起民眾反感，民進黨操作「抗中保台」，國民黨也凸顯民進黨的反共雙標及戒嚴恐懼；對藍營而言，任何一席被罷掉都是不可承受之重，對綠營而言，若沒罷成六席以上，大罷免就是全面挫敗；最後看選區性質和投票率，將是關鍵。
中選會副主委陳朝建昨被問及遭罷免立委任期時表示，七月廿六日是投開票日，八月一日為審定公告日，按公職選罷法規定，審定為罷免通過者依法予以解職，當天不能再擔任立委、行使立委職權。
投票日恐遇雙颱，陳朝建說，會跟中央氣象署保持密切聯繫，倘若有任何影響發生，地方首長依照法令規定停班停課，中選會與選委會也都會依照選罷法六十六條辦理。
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