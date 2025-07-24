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反罷免氣勢沸騰 韓國瑜今晚陪藍委廖偉翔車掃

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院院長韓國瑜（左）今晚陪同台中藍委廖偉翔（中）車掃，吸引逾200名鵬程里居民在路口加油打氣。圖／廖偉翔提供
立法院院長韓國瑜（左）今晚陪同台中藍委廖偉翔（中）車掃，吸引逾200名鵬程里居民在路口加油打氣。圖／廖偉翔提供

罷免投票日倒數，立法院院長韓國瑜今晚陪同台中四選區藍委廖偉翔車掃反罷，車隊行經鵬程里時，吸引逾200人在路口加油打氣，宛如小型造勢大會。廖偉翔說，就如同歌曲「夜襲」歌詞，韓院長帶來穿雲箭就是我們的信號，大家一起展開閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝仗。

韓國瑜今晚6時30分陪同廖偉翔從廖偉翔西屯服務處出發車隊掃街反罷，沿線接連有民眾對著車隊比讚揮手，更有民眾隔街高喊「廖偉翔加油！」

廖偉翔表示，歌曲「夜襲」裡有一句歌詞：「只等那信號一亮，只等那信號一響」，而韓院長帶來穿雲箭，就是我們的信號，大家一起展開閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝仗。

廖偉翔強調，這次罷免根本是一場掛羊頭賣狗肉的假公民運動，大罷免不是民主的展現，而是民進黨選輸不認帳、輸不起，硬拗出來的「再來一次」選舉機會。他向鄉親喊話，7月26日站出來，堅定投下「不同意罷免」票，就是守住正義，讓國家回歸正軌，恢復社會的安定。

立法院院長韓國瑜（左）今晚陪同台中藍委廖偉翔（中）車掃，吸引逾200名鵬程里居民在路口加油打氣。圖／廖偉翔提供
立法院院長韓國瑜（左）今晚陪同台中藍委廖偉翔（中）車掃，吸引逾200名鵬程里居民在路口加油打氣。圖／廖偉翔提供

罷免 反罷 廖偉翔 韓國瑜 民進黨

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