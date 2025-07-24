反罷免氣勢沸騰 韓國瑜今晚陪藍委廖偉翔車掃
罷免投票日倒數，立法院院長韓國瑜今晚陪同台中四選區藍委廖偉翔車掃反罷，車隊行經鵬程里時，吸引逾200人在路口加油打氣，宛如小型造勢大會。廖偉翔說，就如同歌曲「夜襲」歌詞，韓院長帶來穿雲箭就是我們的信號，大家一起展開閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝仗。
韓國瑜今晚6時30分陪同廖偉翔從廖偉翔西屯服務處出發車隊掃街反罷，沿線接連有民眾對著車隊比讚揮手，更有民眾隔街高喊「廖偉翔加油！」
廖偉翔表示，歌曲「夜襲」裡有一句歌詞：「只等那信號一亮，只等那信號一響」，而韓院長帶來穿雲箭，就是我們的信號，大家一起展開閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝仗。
廖偉翔強調，這次罷免根本是一場掛羊頭賣狗肉的假公民運動，大罷免不是民主的展現，而是民進黨選輸不認帳、輸不起，硬拗出來的「再來一次」選舉機會。他向鄉親喊話，7月26日站出來，堅定投下「不同意罷免」票，就是守住正義，讓國家回歸正軌，恢復社會的安定。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言