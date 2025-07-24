724罷團造勢人潮擠爆凱道滿到景福門 曹興誠：罷免是愛台與賣台對決

罷免團體晚間在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，邀請罷團成員、導演與立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠登台宣講，他們高喊著「大罷免 大成功」「下架親共立委」等口號，現場氣氛熱烈，人潮塞滿景福門周邊，最後主持人呼籲7/26返鄉投下同意的罷免票，晚間9點半結束活動。

【中央社／台北24日電】

罷免投票將於26日登場，反共護台志工聯盟今晚舉辦「迎向成功凱道晚會」；聯電創辦人曹興誠壓軸登場，他說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決；民進黨立委沈伯洋呼籲726蓋下同意罷免那一票，因為「心有所愛、不想台灣被賣」。

罷團今晚在凱道舉辦晚會，人潮不畏雨勢持續湧進，外溢到景福門；現場旗海飄揚，有中華民國國旗，也有台灣獨立旗；許多人戴著「大罷免、大成宮」帽子，揮舞「同意罷免」布條，還有民眾自製創意標語「飄洋過海來罷免、大罷免大成功」、「海陸挺罷免」、「我愛我那小小多山的國家」。

主辦單位在晚間9時許宣布現場人數超過10萬人；民眾並拉起巨幅海報，呼籲726出門投同意。

演員陳慕義、女力護國代表阿迪、海外返鄉投票青年代表、導演陳世杰、導演王小棣、作家楊双子、民進黨立委沈伯洋等人到場宣講；「葉霸」葉春蓮以影片方式致詞；台語金曲歌王謝銘祐、滅火器樂團演出；聯電創辦人曹興誠壓軸登場。

甫遭逢母喪的沈伯洋哽咽回憶與母親的最後一餐以及那時被中國媒體、台灣紅媒、國民黨、民眾黨攻擊。他說，台灣人民熱愛自由，300年從來沒認輸過，現在有100多萬人站出來，走到最後一哩路需要更多人。

沈伯洋說，心有所愛，不想讓台灣受害，不想台灣被賣，726請大家走進投票所，蓋下同意罷免那一票；讓台灣的聲音在726、823響徹雲霄。

曹興誠則說，他與沈伯洋現在是中共最恨的2個人，「凡是罵我們的，就是親共賣台的」；今天大家站在這裡，雨這麼大都不走，「因為我們心中有愛、我們愛台灣，今天這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決」。

曹興誠表示，現在情勢非常嚴峻，有人說大罷免不是民主社會常態，沒有錯，但問題是有這麼大政黨在國會背叛國家不是常態，只能用「非常態」對付「非常態」；國民黨一直在出賣台灣，反罷免是為保住權力地盤，大家要把親共者趕出去，恢復正常國會，把台灣建設成偉大國家。

王小棣說，今天大家之所以可以在這裡集會，「因為我們是一個民主的國家」、「你們才是國家的主人」，有人忘記了誰才是國家的主人，很多人問志工「為何不等4年？但如果有一個人在家幫你顧嬰兒，不給他吃、給他髒的衣服、喝髒的水，你會再給他做4年嗎？」感謝所有志工讓中華民國民主神采飛揚，感謝今天站在雨裡的大家。

楊双子與太太賴庭荷上台宣講；楊双子說，她太太不久之前在永和陸戰時被襲擊，但太太依然站在街頭與大家站在一起；只剩不到2天時間，要相信現在所做的這一切都有意義。

滅火器樂團主唱楊大正說，很多人問為何11年來還在聽「島嶼天光」，但他更想問，為何11年後還要唱「島嶼天光」；當中國掐住很多人發聲，滅火器的聲音不會消失，他呼籲大家726站出來，做台灣的無名英雄。

罷免團體晚間在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，他們高喊著「大罷免 大成功」「下架親共立委」等口號，現場氣氛熱烈。記者許正宏／攝影 罷免團體晚間在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，他們高喊著「大罷免 大成功」「下架親共立委」等口號，現場氣氛熱烈。記者許正宏／攝影

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