724罷團凱道之夜5萬人齊聚 海外返鄉青年直呼：不能再忍了

罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。導演王小棣致詞表示，現場下著雨仍有大批民眾到場，看了很感動。藝人陳慕義表示，賴清德總統堅定向全世界說，中華人民共和國是中華民國台灣的敵對國家，大罷免就是台灣人要把出賣人民當中國內應的立委趕出國會。這些事讓台灣人意志凝聚，台灣人的尊嚴不是誰都可以踐踏的，台灣是世界一等一的公民，要堅持走向726、823投票。

女力護國代表阿迪表示，過去幾十年中國外交戰、心理戰、文化資訊等各式各樣手段攻擊台灣，戰爭早開始了。現在對岸更指揮藍白立委要通過更多崩解台灣的法案，情勢非常嚴峻，現在艱難時刻大家需要一樣的努力、堅定信心，只要大家對國家有愛，一人拉10票，堅持到最後就會贏。

海外返鄉投票青年代表表示，為了讓國民黨立委賴士葆退休，她放棄等了16年，明晚在倫敦的演唱會，因為她已經忍賴士葆20幾年，不能再忍了。很多人質疑海外青年，台灣怎樣關你們什麼事？但他是透過離開家鄉才找到回家的路，正因為看過外面世界，更知道身為台灣人可貴。

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