聽新聞
0:00 / 0:00
724罷團凱道之夜5萬人齊聚 海外返鄉青年直呼：不能再忍了
罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。導演王小棣致詞表示，現場下著雨仍有大批民眾到場，看了很感動。藝人陳慕義表示，賴清德總統堅定向全世界說，中華人民共和國是中華民國台灣的敵對國家，大罷免就是台灣人要把出賣人民當中國內應的立委趕出國會。這些事讓台灣人意志凝聚，台灣人的尊嚴不是誰都可以踐踏的，台灣是世界一等一的公民，要堅持走向726、823投票。
女力護國代表阿迪表示，過去幾十年中國外交戰、心理戰、文化資訊等各式各樣手段攻擊台灣，戰爭早開始了。現在對岸更指揮藍白立委要通過更多崩解台灣的法案，情勢非常嚴峻，現在艱難時刻大家需要一樣的努力、堅定信心，只要大家對國家有愛，一人拉10票，堅持到最後就會贏。
海外返鄉投票青年代表表示，為了讓國民黨立委賴士葆退休，她放棄等了16年，明晚在倫敦的演唱會，因為她已經忍賴士葆20幾年，不能再忍了。很多人質疑海外青年，台灣怎樣關你們什麼事？但他是透過離開家鄉才找到回家的路，正因為看過外面世界，更知道身為台灣人可貴。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言