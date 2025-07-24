3颱共舞…本命區反罷免憂投票率 盧秀燕：搶救黃健豪

中央氣象署今天下午發布，目前在西北太平洋有3個颱風，包括新形成的第9號輕颱「柯羅莎」；台中市長盧秀燕今晚在中五本命區陪同黃健豪車掃前受訪表示，她有點擔心投票率。大家對於反罷免並不是很熟悉，她選前在中五全力衝刺，並喊「搶救黃健豪」。

中央氣象署氣象預報中心說明，目前在西北太平洋有3個颱風，包括昨天上午8時形成的第7號颱風「范斯高」及昨天晚上8時在菲律賓呂宋島西北側近海形成的第8號颱風「竹節草」；第三個是關島近海附近熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風編號第9號「柯羅莎」，但對台灣沒有影響，未來會偏北朝日本東南方海面逐漸遠離。

台中市第五選區（中五）包含北區、北屯區，盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），黃健豪更被視為盧的子弟兵。

盧秀燕今晚陪同黃健豪車掃反罷。被問及是否會擔心3颱共存影響罷免投票？盧秀燕說，我們很擔心，她一直在追蹤反罷免投票事務是否受天候影響，目前看起來，台灣附近有颱風，對台中沒有直接影響，但外圍環流蠻大，所以有點擔心會衝擊到全台各地天氣。

盧秀燕指出，根據氣象預報，台中明天起轉陰轉雨，有點擔心投票率。大家對於反罷免並不是很熟悉，她會利用選前全力衝刺反罷，尤其她會在其本命區北屯、北區，「現在有非常年輕有為的黃健豪，我們一定要搶救他」。

盧秀燕說明，黃健豪任立委一年多，已爭取到五、六百億預算，讓被擱置四年的台中捷運藍線可以開工，並修正財劃法已修法成功，台中未來每年可增加262億元來建設台中， 這麼優秀立委，我們一定要留下他，繼續為台中發聲、爭取預算。

盧秀燕強調，黃健豪現在面臨無情的打壓，中五選區是重中之重，成為打擊目標，非常危急，從今晚到明天都會在中五選區，搶救優質好委員，拜託鄉親無論周六天氣如何，盼出門投票，保下好委員。 氣象署發布，目前在西北太平洋有3個颱風。圖／擷取自氣象署網站

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