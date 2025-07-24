憂投票日掃到颱風尾影響投票心情 侯友宜籲支持者幫張智倫拉票
726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講，侯友宜表示，地方沒有自己的立委沒法做事，還會被刁難，投票當天也怕天氣不好，掃到颱風尾，影響投票心情，拜託現場支持者要幫忙張智倫拉票。
侯友宜致詞時表示，他是刑警出身，看到好人要多照顧疼惜，看到壞人要抓去關，結果這次，做事認真的張智倫才剛當選做立委，才做一年多，結果就要被罷免，請問有做錯什麼事情嗎？如果做錯事里長就不會出來幫忙站台。
侯友宜說，張智倫為地方做很多事情，包含捷運萬大線即將通車，中和區內就有11站捷運站，泰板輕軌也要銜接來中和，未來還有中和光復線去大巨蛋，地方沒有自己的立委，就沒法做事，會被刁難，張智倫對中和建設非常重要，希望大家要多鼓勵他。
侯友宜表示，民進黨只要被不對盤的黨派監督，就要提罷免，哪有這樣的中央政府，政治走到現在，台灣很悲哀，很多人累積失望，就不想說話，但這樣民主會消失，現在要把事實呈現，用行動展現力量，用選票幫忙發聲，726就要出來投下不同意罷免票。
日前中選會曾說不能講踴躍投票，侯友宜批評，居然不能鼓勵民眾投票，他第一次聽到，還不能喊搶救，他呼籲民眾，拜託726出來投票，現在他很怕投票當天天氣不好，掃到颱風尾，影響民眾投票心情，拜託現場支持者要幫忙張智倫拉票。
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