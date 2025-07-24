快訊

超涼手持風扇藏危機？日媒點「4大危險前兆」 電池爆炸恐釀災

輝達B200遭曝大量走私銷陸 貨源竟是這家台灣人創的公司

獨╱前警政署長女兒任法官怠職遭警告 反控「被職場霸凌」高院決議曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

憂投票日掃到颱風尾影響投票心情 侯友宜籲支持者幫張智倫拉票

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講。記者江婉儀／攝影
726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講。記者江婉儀／攝影

726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講，侯友宜表示，地方沒有自己的立委沒法做事，還會被刁難，投票當天也怕天氣不好，掃到颱風尾，影響投票心情，拜託現場支持者要幫忙張智倫拉票。

侯友宜致詞時表示，他是刑警出身，看到好人要多照顧疼惜，看到壞人要抓去關，結果這次，做事認真的張智倫才剛當選做立委，才做一年多，結果就要被罷免，請問有做錯什麼事情嗎？如果做錯事里長就不會出來幫忙站台。

侯友宜說，張智倫為地方做很多事情，包含捷運萬大線即將通車，中和區內就有11站捷運站，泰板輕軌也要銜接來中和，未來還有中和光復線去大巨蛋，地方沒有自己的立委，就沒法做事，會被刁難，張智倫對中和建設非常重要，希望大家要多鼓勵他。

侯友宜表示，民進黨只要被不對盤的黨派監督，就要提罷免，哪有這樣的中央政府，政治走到現在，台灣很悲哀，很多人累積失望，就不想說話，但這樣民主會消失，現在要把事實呈現，用行動展現力量，用選票幫忙發聲，726就要出來投下不同意罷免票。

日前中選會曾說不能講踴躍投票，侯友宜批評，居然不能鼓勵民眾投票，他第一次聽到，還不能喊搶救，他呼籲民眾，拜託726出來投票，現在他很怕投票當天天氣不好，掃到颱風尾，影響民眾投票心情，拜託現場支持者要幫忙張智倫拉票。

726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講。記者江婉儀／攝影
726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講。記者江婉儀／攝影
726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講。記者江婉儀／攝影
726投票倒數2天，新北中和立委張智倫今天與新北市長侯友宜，及黨內多位議員、在地里長同台宣講。記者江婉儀／攝影

罷免 颱風 侯友宜 張智倫 中選會

延伸閱讀

726罷免投票日 侯友宜錄音提醒別忘「投票三寶」

同市場搶票侯友宜前腳走罷團就到 吳沛憶：蔡英文臉書超越藍綠

蔡英文謝大罷免公民團體 侯友宜：別忘了妳說罷免不能是政治鬥爭

影／韓國瑜車掃比出不同意罷免 力挺張智倫

相關新聞

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

和碩董事長童子賢近日爆料曾以個人名義捐款賑災花蓮，卻被縣政府「繞一手」的說法，今日遭傅崐萁按鈴提告。對此，童子賢回應指出...

下大雨仍堅守！罷團力拚726大罷免 凱道破萬人…北市警急管制景福門

大罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，今天晚上由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱...

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

前總統蔡英文昨表態26日（六）會去投票，醫師、時事評論家沈政男指她2019年沒收了賴清德的初選，2024敗掉了國會多數，...

724罷團凱道之夜5萬人齊聚 海外返鄉青年直呼：不能再忍了

罷免方反共護台聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場已經破5萬人。導演王小棣致詞表示，現場下著雨仍有...

中選會8月1日公告投票結果 罷免通過者當天解職、不能行使立委職權

首波罷免投票將至，中選會今開記者會提醒726投票當天注意事項，中選會副主委陳朝建被問及遭罷免立委任期，陳表示，8月1日為...

724罷團造勢人潮擠爆凱道滿到景福門 曹興誠：罷免是愛台與賣台對決

罷免團體晚間在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，邀請罷團成員、導演與立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠登台宣講，他們高喊著「大罷免 大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。