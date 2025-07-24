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下大雨仍堅守！罷團力拼726大罷免凱道破萬人 北市警急管制景福門

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下大雨仍堅守！罷團力拚726大罷免 凱道破萬人…北市警急管制景福門

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
大罷免首波投票倒數2天，反共護台志工聯盟24日晚間在總統府前凱達格蘭大道舉行「迎向成功凱道晚會」，儘管天公不作美，現場仍湧入大量人潮。中央社
大罷免首波投票倒數2天，反共護台志工聯盟24日晚間在總統府前凱達格蘭大道舉行「迎向成功凱道晚會」，儘管天公不作美，現場仍湧入大量人潮。中央社

罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，今天晚上由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場。

北市颱風影響，今天早上就開下雨，入夜後雨勢明顯變大，仍澆不息民眾「大罷免」的熱情，主辦單位宣稱現場群眾破萬人，由於人群不斷外溢，警方約7點40分許，管制景福門全部圓環範圍（中山南路南北向）。

記者觀察，支持大罷免民眾在活動6點半開始前，就已經聚集得滿滿滿，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講，期間雨勢呼大呼小，有人選擇離去，但仍不斷有民眾從北捷台大醫院站、從常德街湧入現場。現場民眾受到主持人鼓舞，數度呼喊口號。

北市警方動員120名警力維安，目前沒有傳出脫序情事，另外，由於有不少民眾為了看到舞台，選擇滯留在通道上，警方也派人站崗保證通道順暢。

大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
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大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影
人群不斷外溢，警方約7點40分許，管制景福門全部圓環範圍。記者翁至成／翻攝
人群不斷外溢，警方約7點40分許，管制景福門全部圓環範圍。記者翁至成／翻攝

罷免 投票 凱道 北市 雨傘 舞台 罷團 颱風 維安

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