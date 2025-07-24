下大雨仍堅守！罷團力拚726大罷免 凱道破萬人…北市警急管制景福門

大罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，今天晚上由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場。

台北市受颱風影響，今天早上就開下雨，入夜後雨勢明顯變大，仍澆不息民眾「大罷免」的熱情，主辦單位宣稱現場群眾破萬人，由於人群不斷外溢，警方約7點40分許，管制景福門全部圓環範圍（中山南路南北向）。

記者觀察，支持大罷免民眾在活動6點半開始前，就已經聚集得滿滿滿，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講，期間雨勢呼大呼小，有人選擇離去，但仍不斷有民眾從北捷台大醫院站、從常德街湧入現場。現場民眾受到主持人鼓舞，數度呼喊口號。

北市警方動員120名警力維安，目前沒有傳出脫序情事，另外，由於有不少民眾為了看到舞台，選擇滯留在通道上，警方也派人站崗保證通道順暢。 大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影 大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影 大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影 大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影 大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影 大罷免726將至，今天晚上罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師率先登場，即便入夜後開始有雨勢，不少民眾穿雨衣、撐雨傘堅守現場聽宣講。記者翁至成／攝影 人群不斷外溢，警方約7點40分許，管制景福門全部圓環範圍。記者翁至成／翻攝

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