蔣萬安陪徐巧芯車隊掃街 呼籲民眾風雨無阻726出來投「不同意」罷免
針對台灣跆拳道代表隊今天在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，兩名中國大陸工作人員打算搶奪選手的教育部長賀電，台北市長蔣萬安在臉書譴責，並表示暴力與惡意，無法抹滅台灣之光。
蔣萬安晚上冒雨前往忠孝東路陪同立委徐巧芯車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。
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