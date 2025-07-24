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北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

蔣萬安陪徐巧芯車隊掃街 呼籲民眾風雨無阻726出來投「不同意」罷免

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）晚上冒雨前往忠孝東路，陪同立委徐巧芯（左）車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）晚上冒雨前往忠孝東路，陪同立委徐巧芯（左）車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影

針對台灣跆拳道代表隊今天在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，兩名中國大陸工作人員打算搶奪選手的教育部長賀電，台北市長蔣萬安在臉書譴責，並表示暴力與惡意，無法抹滅台灣之光。

蔣萬安晚上冒雨前往忠孝東路陪同立委徐巧芯車隊掃街，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免

台北市長蔣萬安（右）晚上冒雨前往忠孝東路，陪同立委徐巧芯車隊掃街，民眾高呼市長加油，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）晚上冒雨前往忠孝東路，陪同立委徐巧芯車隊掃街，民眾高呼市長加油，蔣萬安呼籲民眾風雨無阻，726出來投票「不同意」罷免。記者曾學仁／攝影

罷免 蔣萬安 徐巧芯

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