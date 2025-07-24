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726罷免投票日 侯友宜錄音提醒別忘「投票三寶」
726投票日在即，由於不少民眾是第一次參與罷免投票，不少民眾仍一頭霧水，新北市長侯友宜特地錄音，透過清潔車宣傳提醒民眾，726記得要帶投票三寶身分證、印章、投票通知單，一起參與公民發聲。
選委會日前也已公告新北各選區立委罷免門檻，新北市將在7月26日投票的5案，投票人數及同意票門檻分別為，新北第一選區洪孟楷投票人數40萬5060人，25%是10萬1265人。
新北第七選區葉元之投票人數23萬1042人，25%是5萬7761人。新北第八選區張智倫投票人數28萬8291人，25%是7萬2073人。新北第九選區林德福投票人數23萬7380人，25%是5萬9345人。新北第十二選區廖先翔投票人數26萬6243人，25%是6萬6561人。
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