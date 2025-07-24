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影／蔣萬安合體徐巧芯車掃遇風雨 激出支持者反罷熱情

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
首波罷免案投票後天登場，台北市長蔣萬安今晚陪同國民黨立委徐巧芯車隊掃街，支持者到場相挺。記者林佳彣／攝影
首波罷免案投票後天登場，台北市長蔣萬安今晚陪同國民黨立委徐巧芯車隊掃街，支持者到場相挺。記者林佳彣／攝影

首波罷免案投票在即，台北市長蔣萬安火力全開助攻國民黨北市立委，下午陪完王鴻薇，晚間7點來到信義區同台徐巧芯車掃。天公不作美下暴雨，蔣、徐身著雨衣上吉普車，現場支持者熱情相挺，大喊「726不同意罷免！」

罷免 徐巧芯 蔣萬安 國民黨

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