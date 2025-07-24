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表態挺罷免！ 林飛帆籲出門投票：守著這個小小多山的國家
大罷免首波投票7月26日登場，國安會副秘書長林飛帆今天在臉書表態「挺罷免」，他表示「我是林飛帆，目前從事國家安全工作，也是一個爸爸」；7月26日、8月23日，請一起站出來投票，並在文末標記「百工百業挺罷免」。
林飛帆表示，十一年前，他有幸和大家一起參與改變台灣的歷史行動，一起守住台灣不被中國經濟併吞；十一年後，用不同的身分，堅持台灣的主權與民主自由不能被侵犯、退讓。
林飛帆表示，謝謝每一位站出來的夥伴和公民團體，謝謝這十一年來，「我們走在同一條路上，繼續守著我們深愛的這個小小多山的國家」。7月26日、8月23日，請一起站出來投票。
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