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影／台東罷免街頭短兵相接 一邊喊成功一邊喊反對
台東罷免立委黃建賓後天投票，今天傍晚，贊成與反對兩陣營人馬在台東市區重要路口正面對決，四組人馬分站大同路與中華路口對嗆，不同意與同意兩種口號交雜呼喊，兩派立場各自表述，不過多數民眾見狀按既定路線行進，反應淡定。
支持罷免的挫賓團隊今天繼續靠宣傳車四處表達訴求，傍晚下班時間，一組人馬穿著「挫賓行動」黃背心在大同路與中華路口表達挺罷訴求。除挺罷團體外，另一群穿著民眾黨白色背心及國民黨藍色背心的人員在另外三個路口舉牌反罷免。
傍晚6時30分左右，支持罷免方與反罷免方手拿大聲公各自呼喊口號，行經路口的民眾多數面無表情，但也有少數人高喊「加油」及「回去領錢」等話語，所幸未引發衝突，雙方對峙約半小時和平落幕。
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