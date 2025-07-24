蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」
前總統蔡英文昨表態26日（六）會去投票，醫師、時事評論家沈政男指她2019年沒收了賴清德的初選，2024敗掉了國會多數，留下一個不夠好的台灣才要投票，如今帶著罪惡感參加翻桌鬧場，而不論結果為何，台灣和賴清德都將是輸家。
沈政男指出，大罷免投票在即，大罷免集團祭出招數之一「百工百業挺亂搞」，然後有一個自稱不用講職業的大罷免仔，就在網路說要去投票了。但只說會去投票，不敢講支持大罷免，顯然，也知道那些造謠抹紅的說法，難登大雅之堂。
而2019年賴清德本來有機會當總統，卻被不用講職業的大罷免仔沒收了黨內初選；2024年，賴清德為何無法掌握國會多數，就是大家否定了此人的工作。而她夸談留下了一個更好的台灣，又為何要投票，「就是留下一個不夠好的台灣」。
他進一步表示，大罷免集團知道不用講職業的大罷免仔將會投票，額手稱慶，殊不知，是帶著罪惡感來彌補自己的錯誤。只是，這樣的動作是一錯再錯；因為，大罷免本質上就是選輸翻桌，她不出面阻止，惦惦就好，竟然跟著出來鬧場。
不管大罷免投票結果如何，最大輸家就是台灣，此後政治內鬥只會更加激烈。第二輸家就是賴清德，大罷免若失敗就提前跛腳；若得逞，綠營的共主卻也未必是賴。他也狠酸「七月半，提前到來了」，大罷免仔就是牛鬼蛇神、魑魅魍魎。
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