罷免投票倒數雲林兩陣營大車拚 大咖紛來助陣大掃街大催票
選舉倒數，罷免與反罷陣營總動員，雲林縣長張麗善請假和丁學忠兵分兩路，帶領反罷全力掃街衝刺、電話催票，期能拉高反罷選票，張麗善力批惡罷造成社會動盪。罷方也出動百工百業挺罷免，北港80歲高姓退休女老師等人感性訴求用愛罷免，陳婷妃、「鷹爸」徐柏岳也來相挺。罷與反罷兩軍對陣帶動選情增溫。
本月26日罷免大戰將投票，雲林縣議員蔡岳儒、張維崢今天邀幾位百工百業代表以「守護後代，罷免是愛」為主題為罷免發聲，包括曾姓醫師、高姓退休老師、侯姓音樂人、曾姓企業人、青農阿鈞及家庭主婦阿鈴等素人輪番宣講，並以百合花表達「用愛罷免」決心。
80歲高姓老師以感性語氣表達挺罷原因，她說，任教34年已退休，這段期間看到志工挺身辛苦守護台灣，不免心酸，再看到立院亂成一團，把農民預算刪光，還用粗暴言語行使職權，「這樣對嗎？」如果在野黨照審查程序走，也不會走到今天大罷免一途。
她回顧多年來，教學生要真誠良善，修身做起才有愛，看到現今亂象，真為國家和下一代的未來憂心，她一生獻給學校，年事已高「自知來日無多」，第1次出來為國家發聲，期待更多人認清事實，為下一代打造美好未來。
侯姓音樂人更為支持罷免的蔡姓已故好友轉達生前心聲。曾姓企業家則以在德國經商，訴說國家認同的重要。蔡岳儒、張維崢強調，當公義被踐踏、人民聲音被忽視，絕對不能沉默，沉默的代價會由下一代承擔，籲請用選票投出心中的正義。
今天立委林楚茵、陳亭妃也到雲林沿海街掃，「鷹爸」徐柏岳也到虎尾建國眷村巡禮，並分享父親曾在雲林基地飛行65小時的過往以及國民黨從反共到親共的質變，晚間則在虎尾鬧區宣講，爭取民眾認同用愛罷免改造國民黨。
雲林縣長張麗善今天則與立委丁學忠採取「分進合擊」，分別到虎尾、北港地區大掃街大催票。張麗善強調，丁學忠一年多表現可圈可點，「安內還要攘外」這才是國家大任，唯有投下不同意票，才能讓賴清德總統知道，現在的民意在乎的重點。
張麗善說，民主機制還是需要維持，公職人員是透過公開、公平的選舉機制選出，既已選上應給予完整的4年任期，何況丁學忠在這一年多來的表現可圈可點，對於海線鄉親照護有加。
她說，這次發起無差別性罷免是不理性且惡質，希望當家不要鬧事，內部安定才能面對國際情勢，「安內還要攘外」才是國家大任，唯有投下不同意票讓賴清德總統知道，民意在乎經濟、民生，而不是惡罷。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言