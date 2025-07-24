罷免投票倒數雲林兩陣營大車拚 大咖紛來助陣大掃街大催票

選舉倒數，罷免與反罷陣營總動員，雲林縣長張麗善請假和丁學忠兵分兩路，帶領反罷全力掃街衝刺、電話催票，期能拉高反罷選票，張麗善力批惡罷造成社會動盪。罷方也出動百工百業挺罷免，北港80歲高姓退休女老師等人感性訴求用愛罷免，陳婷妃、「鷹爸」徐柏岳也來相挺。罷與反罷兩軍對陣帶動選情增溫。

本月26日罷免大戰將投票，雲林縣議員蔡岳儒、張維崢今天邀幾位百工百業代表以「守護後代，罷免是愛」為主題為罷免發聲，包括曾姓醫師、高姓退休老師、侯姓音樂人、曾姓企業人、青農阿鈞及家庭主婦阿鈴等素人輪番宣講，並以百合花表達「用愛罷免」決心。

80歲高姓老師以感性語氣表達挺罷原因，她說，任教34年已退休，這段期間看到志工挺身辛苦守護台灣，不免心酸，再看到立院亂成一團，把農民預算刪光，還用粗暴言語行使職權，「這樣對嗎？」如果在野黨照審查程序走，也不會走到今天大罷免一途。

她回顧多年來，教學生要真誠良善，修身做起才有愛，看到現今亂象，真為國家和下一代的未來憂心，她一生獻給學校，年事已高「自知來日無多」，第1次出來為國家發聲，期待更多人認清事實，為下一代打造美好未來。

侯姓音樂人更為支持罷免的蔡姓已故好友轉達生前心聲。曾姓企業家則以在德國經商，訴說國家認同的重要。蔡岳儒、張維崢強調，當公義被踐踏、人民聲音被忽視，絕對不能沉默，沉默的代價會由下一代承擔，籲請用選票投出心中的正義。

今天立委林楚茵、陳亭妃也到雲林沿海街掃，「鷹爸」徐柏岳也到虎尾建國眷村巡禮，並分享父親曾在雲林基地飛行65小時的過往以及國民黨從反共到親共的質變，晚間則在虎尾鬧區宣講，爭取民眾認同用愛罷免改造國民黨。

雲林縣長張麗善今天則與立委丁學忠採取「分進合擊」，分別到虎尾、北港地區大掃街大催票。張麗善強調，丁學忠一年多表現可圈可點，「安內還要攘外」這才是國家大任，唯有投下不同意票，才能讓賴清德總統知道，現在的民意在乎的重點。

張麗善說，民主機制還是需要維持，公職人員是透過公開、公平的選舉機制選出，既已選上應給予完整的4年任期，何況丁學忠在這一年多來的表現可圈可點，對於海線鄉親照護有加。

她說，這次發起無差別性罷免是不理性且惡質，希望當家不要鬧事，內部安定才能面對國際情勢，「安內還要攘外」才是國家大任，唯有投下不同意票讓賴清德總統知道，民意在乎經濟、民生，而不是惡罷。 雲林縣議員蔡岳儒（右二）邀集幾位百工百業代表為罷免發聲，並以百合花表達守護後代用愛罷免的決心。記者蔡維斌／攝影 80歲高姓退休老師感性表達支持罷免的心情，感動全場。記者蔡維斌／攝影 「鷹爸」徐柏岳（右四）抵雲林虎尾建國眷村巡禮，並籲請大家用罷免改造國民黨，回歸反共本質。記者蔡維斌／攝影 雲林縣長張麗善（左）今天在副議長蔡咏鍀及北港農會總幹事林翠香等人陪同下展開大車掃，為反罷免陣營拉抬聲勢。記者蔡維斌／攝影 雲林縣長張麗善（左）今天在副議長蔡咏鍀陪同在北港地區展開大車掃，一路並做出反罷免手勢，爭取選民認同。記者蔡維斌／攝影 雲林縣長張麗善今天在北港展開大車掃，為反罷免陣營拉抬聲勢。記者蔡維斌／攝影 選前倒數，雲林縣長張麗善（右二）今天在副議長蔡咏鍀及北港農會總幹事林翠香等人陪同下展開大車掃，出發前在服務處上香祈福。記者蔡維斌／攝影

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