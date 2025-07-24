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監察員不能在工作地投票？基隆罷免領銜人告市選委會違法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委林沛祥罷免案，部分監察員無法依往例在工作的投票所投票，罷免領銜人陳青逸今天告發基隆市選委會人員涉犯刑法妨害投票罪。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委林沛祥罷免案，部分監察員無法依往例在工作的投票所投票，罷免領銜人陳青逸今天告發基隆市選委會人員涉犯刑法妨害投票罪。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立委林沛祥罷免案，部分監察員無法依往例在工作的投票所投票，罷免領銜人陳青逸今天告發基隆市選委會人員涉犯刑法妨害投票罪。選委會先前說明，領銜人及被罷免人9日才提供推薦監察員完整名冊，以致部分人員來不及列入在工作地投票名單。

陳青逸今天下午由具律師身分的民進黨議員鄭文婷陪同，前往基隆地檢署告發市選委會主委、總幹事、副總幹事，處理攸關監票員投票權益作業的時候，採取說謊，推諉卸責的方式，妨害監察員的投票權益。

陳青逸表示，7月4日市選委會就已經完成工作地投票人員名冊，但在同1天又要求領銜人及被罷免人提出監票人員名冊，代表市選委會一開始就知道，這一些監票員是沒有辦法在工作地投票。因此他要告發他們違反相關的法律，並希望檢察官詳加調查，相關單位是否有說謊，以及妨害人民投票的權利。

鄭文婷說，基隆市選委會不只是怠惰，而且一錯再錯、扯謊，然後完全置之不理。市選委會似乎認為在選罷法上，他們完全不會有任何構成違法要件，但他們所作所為，還是符合刑法妨害投票罪的構成要件。

鄭文婷表示，今天陪同領銜人到地檢署，告發市選委會人員已經違法，希望他們能夠懸崖勒馬，不能夠造成差異化處理。選務工作首重公平、公正、公開，他們這樣子的做法，不但在投票之前，已經讓民眾對選委會的公正性產生疑慮，如果當天有發生任何狀況的話，更會造成民眾的不滿。期待基隆市選委會能夠拿出魄力，好好的改正他們的行為，否則一切後果，將由基隆市選委會的主委、總幹事及副總幹事一肩扛起。

陳青逸先前也曾質疑此事，市選委回應時說，投開票所監察員遴派，完全尊重監察員個人意願，並依領銜人及被罷免人提出之的監察員名冊指定投票所開票所編號配置。

市選委會表示，監察員推薦遴派及工作人員工作地投票事宜，都依據中選會規定的編造投票人名冊注意事項辦理，即區公所應於7月7日下午5時前，將工作地投票工作人員名冊送達戶政事務所。

市選委會依據作業規定，7月4日函請領銜人及被罷免人推薦投開票所監察員，當天經雙方簽收公函，通知收文後4日內將名冊送審，但雙方到7月9日才交完整名冊，已來不及列入工作地投票造冊。監察員等選務工作人員無法於工作地投票者，仍可在投票當日返回戶籍地投開票所投票，不影響投票權益。

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